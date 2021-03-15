Aliyev, ailesi ile işgalden kurtarılan Füzuli ve Hocavend'i ziyaret etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Füzuli ve Hocavend'i ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da bulunan Füzuli ve Hocavend kentlerini ziyaret etti. Mihriban Aliyeva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aliyev ve kızları Aliyeva ile birlikte işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret ettiklerini belirtti.

Aliyeva'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, yeniden işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, "Bugün Fuzuli-Hadrut karayolunun temelini atacağım. Kurtarılan bölgelerin restorasyonu için bu otoyolun yapımı büyük önem taşımaktadır. Bu ilk proje değil. Birkaç yol projesi halihazırda devam ediyor ve kurtarılan toprakların rehabilitasyonu başladı. Fuzuli'den Şuşa'ya yol yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Evlerimizin çatılarını, taşlarını çalıp götürmüşler"

İlerledikleri yol boyunca yerleşim birimlerinin Ermeniler tarafından harabeye çevrildiğine dikkat çeken Aliyev, "Birinci Karabağ savaşından sonra buralar harabeye çevrildi. Savaş döneminde buralar bu halde değildi. İşgal döneminde Ermeniler bizim şehirlerimizi bu hale getirdi. Onlar buraya gelerek evlerimizin çatılarını, taşlarını çalıp götürmüşler. Ermenileri savunanlar gözlerini açıp kimi savunduklarını görsünler" dedi.

Bir başka görüntüde ise Hocavend ilinin İdilli köyünde olduklarını vurgulayan Aliyev, Azerbaycan askerinin bu toprakları savaşarak geri aldığını vurguladı.

"Bura kadim Azerbaycan toprağıdır"

Yine bir başka görüntüde Ermenilerin Tuğ köyünde yıktıkları okulu gösteren Aliyev, "Ermeniler Tuğ köyünün kendilerinin olduğunu söylüyordu. Eğer bu köy Ermenilerin olsaydı onlar burayı bu hale getirir miydi? Bura kadim Azerbaycan toprağıdır. Tuğ köyü her zaman Azerbaycan köyü olmuştur" dedi. - BAKÜ