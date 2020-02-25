Son Dakika › Güncel › Aliyev: 'Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir' - Son Dakika
Aliyev: "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir"
13 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:47 Kaynak: AA
Son Dakika Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tesbih hediye etti Türk-İş, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı Neymar'dan Türk futbolseverlere mesaj Açıklaması Koronavirüs sonrası ünlü markaların tasarım talepleri Türkiye'ye döndü