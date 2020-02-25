Aliyev: "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliyev: 'Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir' - Son Dakika

Aliyev: "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir"

13 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir."

Aliyev: Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir

Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:47 Kaynak: AA
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