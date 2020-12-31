Aliyev: Azerbaycan'ı Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacak demiryolu inşasına başlanıyor - Son Dakika
BBC

Aliyev: Azerbaycan'ı Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacak demiryolu inşasına başlanıyor

31.12.2020 18:52
Aliyev: Azerbaycan'ı Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacak demiryolu inşasına başlanıyor, System.String[]

Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye'ye yönelik lojistik bir hat için Ermenistan sınırından geçecek bir demir yolu inşa edeceğini duyurdu.

Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye'ye yönelik lojistik bir hat için Ermenistan sınırından geçecek bir demiryolu inşa edileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yapılan ortak basın toplantısında, demiryolunun Ermenistan sınırındaki Horadiz kasabasından Zangilan'a uzanacak bir hat üzerinde planlandığını söyledi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, demiryolunun yapımının en fazla 2 yıl süreceğini belirten Aliyev, "Ancak bu tarihi beklemememiz gerektiğini ve malların Horadiz'e trenle oradan da tırlarla taşınabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara son veren ve 10 Kasım'da imzalanan barış anlaşmasına atıfta bulunan Aliyev, "Böylelikle anlaşmanın önemli bir parçası olan Nahçıvan Koridoru'nun açılışı hayata geçirilecek" dedi.

Aliyev, söz konusu ticari yolda hangi ürünlerin taşınacağına ilişkin ise bilgi vermedi. Petrol ve doğal gaz ile birlikte şeker, mey ve metal Azerbaycan ihracatında büyük bir ağırlık oluşturuyor.

Ermeni yetkililer ise şu ana kadar demir yolu projesine ilişkin bir yorum yapmadı.

İki ülke arasında Dağlık Karabağ çatışmalarının ardından yapılan anlaşma uyarınca Ermenistan, Azerbaycan'a toprakları üzerinden Türkiye sınırındaki Nahçıvan'a güvenli bir ulaşım bağlantısı sağlamayı kabul etmişti.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demiryolu projesiyle ilgili açıklamayı Kasım'da yapmış ve "Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolunun ana damarlarından Divriği-Kars hattında kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız. Azerbaycan'daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlıyoruz, onun da etüt plan çalışmaları bitmek üzere" demişti.

'Yıkımların savaşa ait olmadığı açık'

Aliyev, çatışmalarda zarar gören yapıların restorasyonuna da başlanılacağını kaydetti.

Aliyev şöyle devam etti:

"Ana ortaklarımızın hala Türk şirketleri olmasına sevindim. Bizim için önemli altyapı projelerini hayata geçirmeye çoktan başladılar. Özellikle Türk firmaları Fizuli-Şuşa karayolunun yapımında Azerbaycanlı firmalarla çalışıyor.

"Türk şirketlerinin faaliyetleri, Kelbecer'de yeni yol, tünel ve diğer altyapı projeleri de dahil olmak üzere diğer tüm projelerde onaylandı. Bu bölgeleri yakında hayata döndürmeliyiz. Çünkü oradayken Ermeni vahşetinin sınırları olmadığını, her yönden yıkıldığını, her yönden harap olduğunu gördüm ve bu yıkımların savaşın yıkımı olmadığı açık."

Aliyev söz konusu yıkımların savaş esnasında olmadığını dile getirdi ve ekledi:

"Savaştan sonra işgalden sonra Azerbaycanlıların bir daha dönmemesi için tarihi, kültürel ve dinsel mirasımızı silmek, şehirlerimizi yok etmek istediler. Ama bir hata yaptılar, biz çoktan döndük, geri döneceğiz ve Karabağ bölgesi dünyanın en gelişmiş bölgelerinden biri olacak."

'Kardeşliğimiz devam edecek'

Hulusi Akar da, demir yolu hattının Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan'ı birbirine bağlaması sebebiyle çok önemli olacağını dile getirdi.

Bölgede yapılacak yatırımlarla birlikte Azerbaycan'ın Kafkasya'da cazibe merkezi olacağını söyleyen Akar, "İnşallah önümüzdeki dönemde de kardeşliğimiz devam edecek. Herkesin planlarını yeniden gözden geçireceğini ve dikkatli olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Aliyev: Azerbaycan'ı Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacak demiryolu inşasına başlanıyor
Aliyev: Azerbaycan'ı Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacak demiryolu inşasına başlanıyor

Azerbaycan, Ermenistan, Nahçıvan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aliyev: Azerbaycan'ı Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacak demiryolu inşasına başlanıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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