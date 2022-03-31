"Barışa doğru ilerlememiz için barış anlaşması imzalamamız gerekiyor" - Son Dakika
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"Barışa doğru ilerlememiz için barış anlaşması imzalamamız gerekiyor"

31.03.2022 15:29

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Birkaç görüşme oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Birkaç görüşme oldu. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışa doğru ilerlememiz için bir an önce barış anlaşması imzalamamız gerekiyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı olan Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi. Kabulde Brüksel'de 6 Nisan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yapılacak olan görüşmenin verimli geçmesini umduğunu belirten Aliyev, "Avrupa Birliği, Ermenistan Başbakanı ile benim aramda yeni bir görüşmenin Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından düzenleneceğini zaten duyurdu. Umarım bu görüşme verimli olur. Artık birkaç görüşme oldu. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışa doğru ilerlememiz için bir an önce bir barış anlaşması imzalamamız gerekiyor. Bize göre Azerbaycan, bu anlaşmanın ana ilkelerini sunmuştur. Çatışma zaten çözüldü. Azerbaycan bunu kendisi yaptı ve şimdi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirmenin zamanı geldi. Ermeni yetkililerden bazı mesajlar alıyoruz. Yakın zamanda bilgilendirildiğim gibi bu mesajlardan biri de teklifimizi kabul edilebilir buldukları. Bu çok iyi bir haber ve umarım Brüksel'deki toplantıda bu konu netleşir" diye konuştu.

"GÜNEY KAFKASYA'DA AKTİF İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ GÖRÜYORUZ"

Azerbaycan'ın Ermenistan'a sunduğu 5 ilkeye değinen Cumhurbaşkanı Aliyev, "Toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması, uluslararası sınırların dokunulmazlığı ve ardından sınırların belirlenmesinin Kafkasya'da barışa yol açacağını düşünüyorum. Biz bunu istiyoruz. Güney Kafkasya'da aktif işbirliği potansiyeli görüyoruz ve bunun sadece bu ülkeler için değil, diğer bölgeler için de önemli olacağını düşünüyorum. Elbette tüm bu konuların çok dikkatli ve zamanında ele alınması gerekiyor" dedi.

"ÇÖZÜME GİDEN MEVCUT AŞAMANIN ÇOK İYİMSER OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşeceğini umduğunu belirten Polonya Dışişleri Bakanı Rau ise, "Çözüme giden mevcut aşamanın çok iyimser olduğunu görüyorum. Bu süreçler Kafkasya bölgesi ile Orta ve Doğu Avrupa için çok sevindirici ve gelecek için yeni fırsatlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın artık bölgedeki ana ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Rau, Azerbaycan ve Polonya arasındaki ikili ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğine dikkat çekti. Azerbaycan ve Polonya arasında ilerideki aylarda ekonomik ve ticari ilişkileri genişletmek için hükümetler arası komisyon toplantısının yapılacağını belirten Rau, Polonyalı şirketlerin de Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarında yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarıyla ilgilendiğini söyledi.

Görüşmede karşılıklı ilgi duyulan konularda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

(Kamil Nadirli-İHA)

Barışa doğru ilerlememiz için barış anlaşması imzalamamız gerekiyor
Barışa doğru ilerlememiz için barış anlaşması imzalamamız gerekiyor

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Kaynak: İHA

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