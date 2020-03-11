Aliyev-Berdimuhamedov ortak basın toplantısı - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü.

Aliyev, Berdimuhamedov'u resmi törenle karşıladı. Azerbaycan ve Türkmenistan milli marşlarının seslendirildiği tören sonrasında Aliyev ve Berdimuhamedov, ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında ulaştırma, televizyon, göçmenlik, kütüphanecilik, eğitim, telekomünikasyon, tarım ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlarında bildiriyle 17 anlaşma imzalandı.

Aliyev, imza töreni sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin iyi gittiğini söyledi.

Türkmen mevkidaşıyla ulaştırma ve lojistik sektörü hakkında detaylı konuştuklarını aktaran Aliyev, ilgili devlet kurumlarına bu alandaki çalışmaları yoğunlaştırma, ülkelerin transit potansiyelini güçlendirme çabalarını koordine etme konusunda talimatlar verdiklerini ifade etti.

Her iki ülkede de ulaştırma altyapısına büyük önem verildiğini hatırlatan Aliyev, şöyle devam etti:

"Limanlarımız birbiriyle uzlaşı içerisinde çalışıyor bu da topraklarımızdan geçen yük hacminin artmasına olanak sağlıyor. Diğer ülkelere de kendi transit potansiyelimizi sunuyoruz. Bu potansiyelin güçlendirilmesi kararı aldık. Yük trafiğini artırmak amacıyla koşullar yaratmak için ek önlemler alınacaktır.

Tabii ki komşularımızla yakın etkileşimimiz ve dostane ilişkilerimiz dolayısıyla bu ülkelerden daha fazla nakliyeci çekecek ve binlerce kilometrelik yeni bir ulaşım koridoru oluşturacağız."

Mevkidaşıyla enerji sektörüyle ilgili konuları da görüştüğüne değinen Aliyev, bu alanda da iyi sonuçların bulunduğunu, uzun zamandır iş birliği yaptıklarını kaydetti.

"Birlikte çalışmaya devam edeceğimize karar verdik"

Berdimuhamedov da Aliyev'le görüşmesinde enerji sektörünü öncelikli konu olarak ele aldıklarını bildirdi.

Hem Türkmenistan hem de Azerbaycan'ın zengin hidrokarbon rezervlerine sahip ve kendi kendine yeten ülkeler olduğunu vurgulayan Berdimuhamedov, şunları kaydetti:

"Enerji söz konusu olduğunda, biz kaynakların çeşitlendirilmesini destekliyoruz. Bu çeşitliliğin üretici, taşıyıcı ve son tüketici arasındaki pariteye dayanması gerektiğini öneriyoruz. Bu yüzden bugün doğal gaz, petrokimya ve diğer alanlarda birlikte çalışmaya devam edeceğimize karar verdik."