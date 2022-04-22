Aliyev: "Biz sadece Ermenistan'la değil, Ermenistan'ı destekleyenlerle savaştık ve zaferle ayrıldık" - Son Dakika
Üye Girişi

Aliyev: "Biz sadece Ermenistan'la değil, Ermenistan'ı destekleyenlerle savaştık ve zaferle ayrıldık"

22.04.2022 16:03
Aliyev: "Biz sadece Ermenistan'la değil, Ermenistan'ı destekleyenlerle savaştık ve zaferle ayrıldık"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz sadece Ermenistan'la değil, biz Ermenistan'ı destekleyenlerle savaştık ve bu savaştan zaferle ayrıldık" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz sadece Ermenistan'la değil, biz Ermenistan'ı destekleyenlerle savaştık ve bu savaştan zaferle ayrıldık" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın incisi, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da yapılan Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kurultayı'na katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu yıl "Zafer Kongresi" ismiyle düzenlenen Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi'nin açılış konuşmasını yaptı. Şehitlerin kanını savaş meydanında aldıklarını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bu onların yakınları, bütün Azerbaycan halkı için tesellidir. Biz bugün işgalden kurtarılmış Karabağ'da, Şuşa'da Dünya Azerbaycanlılarının Kurultayı'nı düzenliyoruz. Kurultayın isimi Zafer Kurultayı'dır. Tarihi zaferden sonra ilk defa dünya Azerbaycanlıları toplanarak kurultay düzenliyor. Zafer isimi bizim halkımıza çok yakışıyor. Bundan sonra devletimiz galip bir devlet gibi yaşayacak" dedi.

"AZERBAYCAN HALKI İŞGALLE BARIŞMAYACAĞINI GÖSTERDİ"

Cumhurbaşkanı seçildiğinde Karabağ sorununun çözülmesinin esas görevi olduğunu ifade eden Aliyev, "Göreve başladığımdan itibaren bu sorunun çözülmesi ve çatışma sonrası sürecin Azerbaycan'ın lehine gelişmesi benim için esas görevdi. Biz hepimiz Azerbaycan'da ve dünyada yaşayan Azerbaycan vatandaşları bir hedefe ulaşmak için çalışıyordu. Topraklarımızın kurtarılmasından daha önemli bir görevimiz yoktu. Bütün çalışmalarımız bu önemli güne ulaşmaktı. Kendi gücümüzle bunu yaptık. Azerbaycan halkı 30 yıla yakın devam eden manasız müzakereler yerine kendi gücünü gösterdi. Adaleti, uluslararası hukuku sağladı ve bütün dünyaya büyük halk olduğumuzu ve hiçbir zaman Azerbaycan halkının bu işgalle barışmayacağını gösterdi" diye konuştu.

"SAVAŞTAN ZAFERLE AYRILDIK"

Sorunun barış yoluyla çözülmesini istediğini belirten Aliyev, "Savaşla değil barışla bu sorunun çözülebileceğine inanıyordum. Uluslararası norm, hukuk ve prensipleri ülkemizi savunuyordu. Ermenistan'ın işgali siyaseti bütün dünya tarafından biliniyordu. Ancak hem Ermenistan yönetimi ve uluslararası teşkilatlar farklı düşünüyordu. Uzun süren müzakere süreci, sadece bu işgali ebedileştirmek, Ermenistan'ın işgalci siyasetini perdelemek ve bizi bu acı durumla barıştırmayı gerektiriyordu. Biz hiçbir zaman bununla barışamazdık. Vatan Savaşı'ndaki irade, katiyet, savaş meydanındaki kahramanlık bunu bir daha gösterdi. Biz sadece Ermenistan'la değil, biz Ermenistan'ı destekleyenlerle savaştık ve bu savaştan zaferle ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Diasporanın faaliyetlerini belirleyecek önemli kararlar alması beklenilen kurultay yarın sona erecek.

(Kamil Nadirli/İHA)

YORUMLAR
500
Ermenistan, Karabağ'daki Okçuçay Nehrini kirletmeye devam ediyor Ermenistan, Karabağ'daki Okçuçay Nehrini kirletmeye devam ediyor ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu: 'Sadece bu ülkenin değil, dünyanın umudu Türkiye'nin gençleri' ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu: 'Sadece bu ülkenin değil, dünyanın umudu Türkiye'nin gençleri'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliyev: 'Biz sadece Ermenistan'la değil, Ermenistan'ı destekleyenlerle savaştık ve zaferle ayrıldık' - Son Dakika


Son Dakika
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:58 Rusya "aldık" demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:33:57. #1.11#
SON DAKİKA: Aliyev: "Biz sadece Ermenistan'la değil, Ermenistan'ı destekleyenlerle savaştık ve zaferle ayrıldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement