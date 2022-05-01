Aliyev: Çin'le İlişkilerimiz Stratejik Önemde - Son Dakika
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Aliyev: Çin'le İlişkilerimiz Stratejik Önemde

01.05.2022 12:20
Aliyev: Çin'le İlişkilerimiz Stratejik Önemde

BAKÜ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cuma günü, Azerbaycan-Çin ilişkilerinin stratejik öneme ve büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

BAKÜ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cuma günü, Azerbaycan-Çin ilişkilerinin stratejik öneme ve büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi. Aliyev, " Güney Kafkasya: Kalkınma ve İşbirliği" konulu uluslararası bir konferans sırasında Azerbaycan ve Çin arasındaki işbirliğine dair soruya yanıtında, "İlişkilerin çok başarılı bir şekilde gelişmesinden çok memnunum" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve transit alanında işbirliğine vurgu yapan Aliyev, "Azerbaycan, büyük miktarlarda olmasa da Çin'den kargo almaya başladı. Çünkü Çin'in farklı kaynaklar aracılığıyla çeşitlendirilmiş tedarik yollarına sahip olduğunu net olarak anlıyoruz. Biz de güzergahımızı daha çekici hale getirmeye çalıştık" diye konuştu.

Aliyev, "Ancak son zamanlarda Çinli şirketlerden Orta Koridor üzerinden kargo taşımacılığını artırmak istediklerine ilişkin birçok mesaj aldık" dedi. Bu mesajları, Azerbaycan için yeni fırsatlar olarak nitelendiren Aliyev, kargo taleplerindeki potansiyel büyümeyi karşılayabilmek amacıyla ülkenin ulaşım sektörünün büyümesine yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca ülkesinin Çin ile olan işbirliğinin sadece transit ve ulaşımla sınırlı olmadığını söyledi. "Önümüzdeki yıl ilk sakinlerinin yerleşmesini umduğumuz Alat Serbest Ekonomik Bölgesi'ni oluşturma sürecindeyiz. Çok iyi bir konumda, deniz limanının hemen yanında ve büyük bir alana sahip. ve oradaki düzenlemeler uluslararası şirketler için çok cazip" açıklamasında bulundu. Aliyev, "Çinli şirketleri burada yatırımcı olarak görmek istiyoruz" diye de ekledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İlham Aliyev, Azerbaycan, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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