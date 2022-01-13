Üye Girişi
Aliyev'den AB'ye tepki: "Ermenistan'a ne kadar para verilecekse bize de aynı miktarda verilmeli""Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımamak için... - Son Dakika

Aliyev'den AB'ye tepki: "Ermenistan'a ne kadar para verilecekse bize de aynı miktarda verilmeli""Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımamak için...

13.01.2022 21:19

- Aliyev'den AB'ye tepki: "Ermenistan'a ne kadar para verilecekse bize de aynı miktarda verilmeli" "Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımamak için belki yüz kat daha fazla nedenimiz var" "Minsk Grubu sadece üç ülkeden oluşmuyor, geri kalanı üç ülke tarafından izole edildi" Azerbaycan...

- Aliyev'den AB'ye tepki: "Ermenistan'a ne kadar para verilecekse bize de aynı miktarda verilmeli"

"Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımamak için belki yüz kat daha fazla nedenimiz var"

"Minsk Grubu sadece üç ülkeden oluşmuyor, geri kalanı üç ülke tarafından izole edildi"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB'nin Ermenistan ve Azerbaycan için öngördüğü mali paketin adaletsiz olduğunu belirterek, "Ermenistan'a ne kadar para verilecekse bize de aynı miktarda verilmeli. Harap olan Azerbaycan için sadece 140 milyon euro, Ermenistan için ise 2.6 milyar euro tutarında mali paket öngörülmüş olmasına çok şaşırdık. Bu bir adaletsizlik ve bir açıklamaya ihtiyacımız var" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerel medyaya gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan'ın Azerbaycan askerlerine ateş açtığını hatırlatan Aliyev, "Bu mesnetsiz saldırı sonucunda bir Azerbaycan askeri öldürüldü. Bu, savaştan sonraki ilk olay değil. Maalesef daha önceki cezai tedbirlerimiz Ermenistan'a ders olmadı. Dün yaşanan olay istisna değil. Savunma Bakanı'na (Zakir Hasanov) göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri failleri cezalandırmak için kararlı önlemler aldı ve bugün aldığımız bilgiye göre 6-8 düşman askeri etkisiz hale getirildi. Bu olaydan kısa bir süre sonra Ermeni tarafı ateşkes konusunda ısrar etmeye başladı. Ancak Azerbaycanlı bir askerin ölümünün asla affedilmeyeceğini anlamaları gerekir. Saat 21.30'da Savunma Bakanı'na ateşi kesmesi emrini verdim ve Ermenilerin çok sayıda yaralısını almalarına izin verilmesini söyledim. Sonuç olarak Azerbaycan yine hümanizmi gösterdi" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndan ders çıkarmadığını belirten Aliyev, "Bu nedenle çok zor bir durumda bunu başardık ve bugün sınır boyunca tüm önemli kontrol noktalarında bulunuyoruz. Sadece yerleşmedik, orada askerlerimizin hizmet etmesi için modern bir altyapı kurduk. Çünkü orada hava çok soğuk ve görev yapmak çok zor. Kar kalınlığı muhtemelen 3-4 metredir. Şimdi ikmal, erzak, yollar ve elektrik hatları döşendi" dedi.

"Savaştan sonra yaklaşık 200 Azerbaycan vatandaşı yaralandı ve hayatını kaybetti"

2021'de Karabağ'ın imarı ve kalkınması için çok büyük bir program başlatıldığını aktaran Aliyev, "Her şeyden önce mayın temizleme çalışmaları yapılmalı. Hem ANAMA, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı bu alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Maalesef hala insanları kaybediyoruz. Savaştan sonra yaklaşık 200 Azerbaycan vatandaşı, hem sivil ve hem asker öldü veya ciddi şekilde yaralandı. Bu nedenle mayın temizleme ile ilgili olarak öncelikle altyapının geçtiği yerlere yani elektrik hatlarına, yollara odaklanıldı" ifadelerini kullandı. Aliyev, "Öte yandan şehirlerin mayınlardan arındırılması süreci devam ediyor, özellikle Şuşa ve Ağdam'da hızla ilerliyor. Berde-Ağdam demiryolunun yapımına şimdiden başladık. Horadiz-Ağbend-Zengezur koridorunun bir parçası olan demiryolunun yapımına başladık. Diğer şehirler için master planların geliştirilmesi için ilgili firmalarla anlaşmalar imzaladık. Her şeyin makul olmasını istiyoruz. Çabuk yapalım ama aynı zamanda acele etmeyelim. Çünkü her şey makul olmalı ve oraya dönecek kişilere en iyi şartlar sağlanmalıdır" diye konuştu.

"Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımamak için belki yüz kat daha fazla nedenimiz var"

Azerbaycan'ın Ermenistan'a barış anlaşmasının gündemini sunduğunu vurgulayan Aliyev, "Sınırların belirleme konusunda çok net önerilerde bulunduk. Bildiğiniz gibi Ermenistan ilk aşamada yanıt vermedi, ne evet ne de hayır dedi. Bu, Ermenistan yönetiminin geleceğe dair net bir vizyonu olmadığını bir kez daha gösteriyor. İki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü tanımasını, sınırların belirlenmesi için çalışmaya başlamasını, iletişim yollarının açılması sürecini başlatmasını ve bir barış anlaşması imzalamasını önerdik. Yani bir barış anlaşmasının imzalanması yüzde yüz bir garanti değil ama her halükarda savaş riskini büyük ölçüde minimuma indiriyor" dedi. Aliyev, "Ancak şunu da bilmeliyiz ki herhangi bir barış anlaşması Ermenistan için sadece bir kağıt parçası olabilir. Şimdi imzalansa da imzalanmasa da dediğim gibi askeri gücümüzü her zaman artıracağız ve artırmalıyız. Eğer bizim toprak bütünlüğümüzü tanımak istemezlerse, biz de onların toprak bütünlüğünü tanımayacağız. Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü inkar etmek için belki de onların bizim toprak bütünlüğümüzü kabul etmemelerinden yüz kat daha fazla nedenimiz var. Çünkü bunu zaten herkes biliyor ve dünya kamuoyu da biliyor ki Kasım 1920'de tarihi vatanımız Zengezur bizden koparılarak Ermenistan'a ve aynı şekilde Göyçe de, 29 Mayıs 1918'de Erivan şehri Ermenistan'a verildi. Yani dedikleri gibi Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımamak için birçok faktörümüz var. Yine de gelecekteki barış ve ülkeler arasındaki ilişkilerin kurulması adına buna hazırız. Ama 6 ay sonra aynı olacağının garantisini veremem. İstemiyorlar, tamam olmasın, o zaman ne olacağını göreceğiz ifadelerini kullandı.

"Minsk Grubu sadece üç ülkeden oluşmuyor, geri kalanı üç ülke tarafından izole edildi"

AGİT Minsk Grubu'ndaki sorunlara değinen Aliyev, "Rusya ile ABD, Rusya ve Avrupa Birliği arasındaki son olaylar, bu ülkeler arasındaki bu tek iş birliği biçiminin resmi anlamda değil, böyle konsolide bir biçimde sürdürüleceğini gösteriyor. Bu nedenle önce kendimize açıklığa kavuşturmamız gerekiyor ki bugün Minsk Grubu eşbaşkanlığı zamanın gerçekleriyle ne kadar örtüşüyor, eşbaşkanları değiştirmeye gerek var mı, çünkü Minsk Grubu sadece bu üç ülkeden oluşmuyor. Bu üç ülke, aslında, dürüst olmak gerekirse, geri kalanını izole etti" dedi.

Aliyev, "Ayrıca, herhangi bir şekilde yardım etme arzusunu ifade eden diğer tüm kuruluşlar engellendi. Bunu kesin olarak biliyorum. Bildiğim kadarıyla 2005 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde işgali kınayan bir karar almayı başardığımızda Minsk Grubu'nda büyük bir skandal yaşandı. Bir süre önce, geçen yıl bir dışişleri heyeti, sanırım üç AB üye devletinden bakanlar geldi. Bu ziyarete karşı tavır da çok kıskançtı. Başka bir deyişle süreci tamamen tekelleştirmeye, sadece diğer aktörleri değil, Minsk Grubu üyelerini de dışlama girişimi, onların sadece istatistikçi kalmasına neden oluyor. Birçoğu bu grubun kim olduğunu bile bilmiyor. İlk olarak, bu grubun sürdürülebilirliği açıklığa kavuşturulmalıdır. İkincisi, ne yapmayı planladıklarına dair bir günlük sunmalılar ve bu günlük, üçü arasında kararlaştırılmalıdır. O halde Azerbaycan ve Ermeni tarafları buna karşı tavırlarını açıklamalıdır. Henüz bu ilk iki husus yok. Bu nedenle prensip olarak konuşulacak bir konu da yoktur. Deneyim söz konusu olduğunda, deneyim iyi bir şeydir, ancak yalnızca olumlu bir deneyimse. Bu yüzden bir şeyler bulmaları gerektiğini düşünüyorum, bir karara varmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Laçın koridoru kontrolümüz altında"

Azerbaycan'ın izin olmadan Hankendi'ye yasa dışı yapılan ziyaretlere değinen Aliyev, "Rusya bu tür yasa dışı ziyaretler nedeniyle defalarca tarafımızca resmi olarak kınandı. Hem Savunma Bakanımız (Zakir Hasanov) mevkidaşına mektuplar gönderdi hem de barış gücü başkanı azarlandı ve Valeri Pekress'in son yasadışı ziyaretiyle ilgili olarak aynı adımlar atıldı. Bize görmedik, bilmiyorduk, sıradan bir arabayla geldi gibi bahaneler uydurdular. Organize bir gezi olduğunu söylemeliyim. Çünkü Valeri Pekress istediği eskortla gidemedi ve çok sınırlı sayıda kişi onunla gitti. Oraya gittiler ve geri döndüler. Döndükten sonra haber geldi. Çünkü muhtemelen onları Laçın koridorunda durduracağımızdan korktular. Çünkü orada olduklarını bilseydik biz onları kesinlikle geri bırakmazdık. Laçın koridoru bizim kontrolümüz altında. Orada ilerleyen herhangi bir arabayı durdurabiliriz ve kimse bize bir şey söyleyemez. Genel olarak giriş ve çıkışta, Hankendi'de ve çevresinde meydana gelen tüm olaylar hakkında doğru bilgiye sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla bizden bir şey gizlemek, 'görmedik, bilmiyoruz' demek ciddi değildi" dedi.

"Ermenistan'a ne kadar para verilecekse bize de aynı miktarda verilmeli"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Geçen ay Brüksel'deki görüşmemiz için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bizim için asıl mesele Avrupa Birliği ile geleceğimizi doğru planlamaktı. Bunu eski liderlerle yaptığım görüşmelerde defalarca dile getirdim. Özel bir beklentimiz yok dedim" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve AB arasında son olaylara kadar hiçbir sorunun olmadığını dile getiren Aliyev, "Bu, Ermenistan ve Azerbaycan için öngörülen mali paketin hacmiyle de ilgili. Harap olan Azerbaycan için sadece 140 milyon euro, Ermenistan için ise 2.6 milyar euro tutarında bir mali paket öngörülmüş olmasına çok şaşırdık. Bu bir adaletsizliktir. Hatta Aralık ayında Brüksel'de bir İtalyan gazeteciye verdiğim röportajda gazetecinin bana bunun ne kadar adil olduğunu sorduğunu söyleyebilirim. Demek istediğim, bunu söyleyen sadece ben değilim. Bu zaten Avrupa'da yaygın bir sorun. Bunu toplum içinde hep söyledim. Bu bir adaletsizlik ve bir açıklamaya ihtiyacımız var. Bu adaletsizliğe elbette sessiz kalmayacağız. Bu AB-Azerbaycan ilişkilerine çok büyük olumsuz etkisi olacak. Ermenistan'da tek bir bina bile yıkılmadı. Lübnan büyüklüğündeki topraklarımız tamamen yok edildi. Bize sadece 140 milyon, onlara 2.6 milyar. Neye dayanarak, açıklama yapsınlar" dedi.

Aliyev'den AB'ye tepki: Ermenistan'a ne kadar para verilecekse bize de aynı miktarda verilmeli Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımamak için...
Aliyev'den AB'ye tepki: Ermenistan'a ne kadar para verilecekse bize de aynı miktarda verilmeli Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımamak için...
Aliyev'den AB'ye tepki: Ermenistan'a ne kadar para verilecekse bize de aynı miktarda verilmeli Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımamak için...

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliyev'den AB'ye tepki: 'Ermenistan'a ne kadar para verilecekse bize de aynı miktarda verilmeli''Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımamak için... - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler         
17:49
"Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi         
16:18
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi         
09:32
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
20:59 Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı
20:50 KİPTAŞ'ın kura çekiminde tartışma yaratan görüntü! Hostes topa bakıp torbaya geri attı
20:24 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın
19:59 Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, yakalandı
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi
19:22 Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi
19:12 Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
18:46 Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı
18:42 Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi! Gülben Ergen, Ersoy'a sahip çıktı
18:35 Çinli arkeologlar 3 bin yıllık mezarı kazdı, kalıntılar yüzünden kazmayı küreği bırakıp sevinmeye başladılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 21:25:17. #1.12#
SON DAKİKA: Aliyev'den AB'ye tepki: "Ermenistan'a ne kadar para verilecekse bize de aynı miktarda verilmeli""Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımamak için... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement