Aliyev'den çok sert Dağlık Karabağ çıkışı: "Dışarıdan müdahale olursa F-16'ları görecekler" - Son Dakika

Aliyev'den çok sert Dağlık Karabağ çıkışı: "Dışarıdan müdahale olursa F-16'ları görecekler"

26.10.2020 16:36
Aliyev'den çok sert Dağlık Karabağ çıkışı:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk F-16'lara yönelik yaptığı açıklamada, "Tatbikatlar için geldiği belli. Savaşın başından beri olduğu yerde kaldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk F-16'lara yönelik yaptığı açıklamada, "Tatbikatlar için geldiği belli. Savaşın başından beri olduğu yerde kaldı. Türkiye, kardeşlerimiz manevi desteklerini göstermek için burada bıraktı. Dışarıdan bir müdahale olursa o F-16'ları görecekler" dedi.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "İkinci Karabağ Savaşı yaklaşık bir aydır devam ediyor. Bu savaş halkımız için vatanseverlik savaşıdır. Vatanı işgalcilerden kurtarıyoruz. Bu dönemde şanlı Azerbaycan ordusu birçok yerleşimi düşmandan kurtardı" dedi. Savaş alanında tarihi adaleti yeniden tesis ettiklerini ifade eden Aliyev, "Çünkü Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın eski, tarihi bir toprağıydı. Yüzyıllar boyunca Azerbaycan halkı bu topraklarda yaşamış ve inşa etmiştir. Dağlık Karabağ'ın tarihini çok iyi biliyoruz. Son yıllarda bu tarihi dünya toplumuna aktarmak için harika işler yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Sarhoş halde dans eden şaklaban Paşinyan gideceklerini açıklasın"

Konuşmasında Ermenistan'ı kurtarmak isteyenlere seslenen ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hedef alan Aliyev, "Ermenistan'a topraklarımızı terk etmesini söyle. Hemen defolsun. Cidir ovasında, Şuşa'da sarhoş halde dans eden şaklaban Paşinyan, gideceklerini açıklasın. Aksi takdirde dünya liderlerini günde 5-6 kez aramak, sorununu çözmeyecektir. Duruşumuz değişmeden kalıyor. Haktan yanayız" dedi.

"Dışarıdan müdahale olursa o F-16'ları görecekler"

Yaklaşık 1 aydır ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına röportaj verdiğini hatırlatan Aliyev, "Bir aydır neredeyse her gün röportaj veriyorum. Türk F-16'ları niye burada diye soruluyor. Cevap vermekten yoruldum. Çoğu ülkenin uydusu var, git, aç ve bak. F-16'lar niye burada belli oluyor. Herkes onun orada olduğunu biliyor ve tatbikatlar için geldiği belli. Savaşın başından beri olduğu yerde kaldı. Türkiye, kardeşlerimiz manevi desteklerini göstermek için burada bıraktılar. Dışarıdan bir müdahale olursa o F-16'ları görecekler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın imha edilen askeri teçhizatını açıklayarak, "Ermenistan'a ait 252 tank imha edildi, 53 tank ele geçirildi. Ermenistan 305 tanktan mahrum bırakıldı ama hala tanklar var. 50 piyade savaş aracı imha edildi, 29'u yağmalandı. 53 tanksavar, 82 Grad çok namlulu roketatar, iki Hurricanes, iki YARS, bir TOS imha edildi. Dört TOR uçaksavar füzesi sistemi, yaklaşık 40 OSA uçaksavar füzesi sistemi, 4 CUB ve bir KRUG uçaksavar füzesi sistemi, iki S-125 uçaksavar füzesi sistemi imha edildi. En pahalılarından biri olan altı S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha edildi. İki Elbrus balistik füze sistemi, 1 Tochka-U balistik füze sistemi imha edildi. 20'si cephaneli, 231 askeri kamyon imha edildi. 173 kamyon ganimet olarak ele geçirildi" dedi.

Aliyev dün kurtarılan köylerin isimlerini açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında Azerbaycan ordusunun Zengilan, Cebrail ve Gubadlı bölgelerinde 17 köyün Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını da duyurdu. Aliyev konuşmasında, Zengilan kentinin, Birinci Alıbeyli, İkinci Alıbeyli, Rebend, Yenikend köyleri, Cebrayıl kentinin Govşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdler, Hovuslu, Çelebiler köyleri, Gubadlı kentinin Padar, Efendiler, Yusifbeyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyatag, Mollabürhan köyleri ve Gubadlı şehir merkezinin kurtarıldığını belirtti. - BAKÜ

Dağlık Karabağ, İlham Aliyev, Ermenistan, Karabağ, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aliyev'den çok sert Dağlık Karabağ çıkışı: 'Dışarıdan müdahale olursa F-16'ları görecekler' - Son Dakika


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