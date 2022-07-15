Aliyev, 15 Temmuz vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Aliyev, "'Bir millet, iki devlet' ilkesine dayanarak hem mutlu hem de acı günlerde birbirlerine destek olan halklarımız, özellikle zor zamanlarda karşılıklı destek vererek kardeşliklerini ispat ediyor. Biz bundan sonra da bütün konularda Türkiye'nin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev mektupta şunları kaydetti;