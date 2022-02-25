Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

25.02.2022 10:04
Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, Erdoğan'ın bilge ve ileri görüşlü liderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli başarılar elde ettiğini, uluslararası arenada söz sahibi, büyük prestij kazanmış güçlü devlet olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın kararlı liderliği ve çok yönlü faaliyetleri sayesinde Türkiye'nin elde ettiği kalkınma ve başarıların kendilerini içtenlikle mutlu ettiğini kaydeden Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında, Erdoğan'ın yeri doldurulamaz rolünün olduğunu ifade etti.

Aliyev, iki ülkenin birliği ve müttefikliğinin güçlendirilmesi için gösterdiği çabalar, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve toprakların kurtarılmasına verdiği destekler nedeniyle Erdoğan'ın Azerbaycan'da büyük saygı kazandığını kaydetti.

İki ülke ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti belirten Aliyev mesajında, "Bu belge Azerbaycan ile Türkiye'nin stratejik ittifakında yeni bir sayfa açmakta ve bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır. Kardeş Türkiye ile her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşen iş birliklerimizi ve verimli faaliyetlerimizi ortak çabalarımızla daha da genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Doğum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika


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