Aliyev'den Erdoğan'a İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliyev'den Erdoğan'a İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Aliyev'den Erdoğan'a İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev'den Erdoğan'a İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, "aziz kardeşim" diye başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk askerlerinin şehit olması haberini derin üzüntüyle karşıladım. Size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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