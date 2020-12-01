Aliyev "Yeni bir gerçeklik yarattık" diyerek duyurdu: Tek bir Azerbaycan devletinde hayatlar güzel olacak

Ermenistan'ın saldırıları sonrası sahada üstün bir başarı gösteren Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarırken 28 yıl aradan sonra Laçın'a girildi. Yaşanan gelişmenin ardından ulusa seslenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tek bir Azerbaycan devletinde hayatların daha güzel olacağını söyledi ve insanların sefaletten kurtulacağını aktardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Laçın'de işgal 28 yıl sonra sona erdi. Laçın bölgesinin kurtuluşu tarihi bir olaydır. Tek bir kurşun atmadan Laçin bölgesine döndük. Düşmanı buna zorladık. Savaş sahasında elde ettiğimiz parlak zaferimiz bu harika sonucuna yol açtı. Üç bölgemiz - Ağdam, Kelbecer ve Laçın bize geri döndü. Tek el ateş etmeden, şehit vermeden bu bölgelere döndük. Laçınlıları kısa süre içinde kentlerine geri döndürmek bizim öncelikli görevimiz olacak.

"VATANDAŞLARIMIZIN NORMAL YAŞAMI İÇİN HER ADIMI ATACAĞIZ"

İşgal edilen topraklarda karşılaştığımız manzara büyük üzüntü yarattı. Çünkü her şey yıkıldı, altyapı tahrip edildi, binalar yıkıldı, idari binalar yıkıldı. Şu anda, o yerlerde yaşamaya elverişli koşullar yok. Ama o bölgeleri, tüm ilçeleri restore edeceğiz, vatandaşlarımızın normal yaşamı için her adımı atacağız.

"TÜM ÇALIŞMALAR KOORDİNELİ OLARAK YÜRÜTÜLECEKTİR"

Bildiğiniz gibi ilk projeler çoktan uygulandı. İlgili fonlar Başkanın yedek fonundan tahsis edilmiştir. Fuzuli-Şuşa karayolu ve Berde-Ağdam demiryolu inşaatına başlandı. Bu da bizim bu çalışmayı maksimum verimlilikle ve aynı zamanda kısa sürede planladığımızı gösteriyor ki tüm işleri zaman kaybetmeden organize edebiliyoruz. Halihazırda ilgili bir devlet kurumu oluşturulmuş ve tüm bu çalışmalar koordineli olarak yürütülecektir.

"LAÇIN KORİDORU ERMENİ İŞGAL GÜÇLERİNDEN TEMİZLENDİ"

Laçın bölgesinin stratejik önemi, Laçın koridorunun bölge topraklarından ve Laçin kentinden geçmesidir. Bildiğiniz gibi bu koridor Rus barışı koruma güçlerinin kontrolü altında. Laçın koridoru uzun yıllar Ermeni silahlı kuvvetleri ve işgalcilerinin kontrolü altındaydı. 10 Kasım'da imzalanan anlaşmanın ilk versiyonunda, bu koridorun Ermeni silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında kalması gerektiğine dair bir hüküm olduğunu söyleyebilirim. Ben karşı çıktım ve sonuç olarak koridor Rus barışı koruma güçlerinin kontrolü altına girdi. Bunun büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Laçın koridoru Ermeni işgal güçlerinden temizlendi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR TEKLİF OLARAK DEĞERLENDİRDİM"

Ayrıca, özellikle Şuşa'nın kurtarılışından kısa bir süre sonra, anlaşmanın ilk versiyonu üzerinde aktif çalışmaların sürdüğünü de belirtmeliyim. Metnin ilk versiyonunda Laçın koridorunun genişliğinin 30 kilometre olması öne sürüldü. Buna şiddetle karşı çıktım ve Ermeni tarafının bu iddiasının tamamen asılsız olduğunu söyledim. Koridor içinde güvenlik önlemlerini sağlamak için bu kadar geniş bir koridora ihtiyaç yok. Bu nedenle bunu tamamen kabul edilemez bir teklif olarak değerlendirip fikrimi dile getirdim. Ardından ikinci seçenekte Laçin koridorunun genişliği 10 kilometreydi. Bunu kabul etmedim ve sonuç olarak 5 kilometre genişliğinde bir koridorda anlaşmaya varıldı.

"ERMENİ YÖNETİMİNİN LAÇIN'I İADE ETME NİYETİ YOKTU"

Ermeni yönetiminin Laçın bölgesini Azerbaycan'a iade etme niyeti yoktu. Bize doğrudan söylenmemiş olsa da, Laçın bölgesinin bir şekilde Ermenistan'da kalması gerektiği düşüncesi her zaman vardı.

"DÜŞMAN NEREDEYSE TAMAMEN AHLAKSIZ HALE GELDİ"

Ermeni tarafı genel olarak Laçın bölgesinin tamamının kendilerine bir koridor olarak verilmesi gerektiğine inanıyordu. Ne yazık ki bazı Batılı çevreler bu görüşü destekledi. Bu, Ermenistan'ın konumunu daha da uzlaşmaz hale getirdi ve düşman neredeyse tamamen ahlaksız hale geldi. Sonuç olarak Laçin bölgesinde çok ciddi bir yerleşim politikası izlendi.

YENİ BİR GERÇEKLİK YARATTIK

Hep söyledim, Laçin, Kelbecer ve Şuşa Azerbaycan'a dönmezse anlaşma olmaz. Bu tutumun yabancı ülkelerde pek çok kişiyi rahatsız etti. Toprak bütünlüğümüzün yeniden sağlanması gerektiğini söyledim. Savaş seçeneğinin asla göz ardı edilmediğini söyledim. Biz güç topluyorduk, bu gücü demir yumruk haline getirdik, düşmanın belini kırdık ve bugün yeni bir gerçeklik yarattık. Bir yıl önce bile bazı insanlar bize mevcut gerçeklikle uzlaşmamızı söyledi, bugün de ben herkesin mevcut gerçeklikle uzlaşması gerektiğini söylüyorum.

"DÜŞMANIN KAFASINI EZEREK YENİ BİR GERÇEKLİK YARATTIK"

Biz yeni gerçeklik yarattık. Zafer kazanarak, düşmanın kafasını ezerek, düşmanı topraklarımızdan kovarak yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçeklikle uzlaşacak, uzlaşmaya mecbur kalacak. Tıpkı Ermenistan'ın yatığı gibi. Bu anlaşma Paşinyan tarafından imzaladı. Paşinyan aslında teslimiyet belgesi imzaladı. Ermenistan ya tamamen yıkılacak ya da anlaşma imzalanacaktı.

"BAZI İNSANLARI RAHATSIZ EDİYOR"

10 Kasım'da imzalanan anlaşmaya müdahale etmek isteyen olursa sert mukavemetimizi görecektir. Böyle girişimler var. Bu girişimlerin amacı anlaşmayı ihlal etmektir. Çünkü bu anlaşmayla, yeni bir güvenlik formatının ortaya çıkmış olması bazı insanları rahatsız ediyor. Türk-Rus Ortak Merkezinin kurulması yapılan açıklamayla onaylandı.

"DÜŞMANIN KAFASINI EZMESEYDİK GÖNÜLLÜ OLARAK ÇIKMAZDI"

Düşmanın başını ezmeseydik, kendi rızasıyla bu topraklardan çıkmazdı. Yaklaşık 5 bin kilometre kareyi savaşarak kurtardık, aynı zamanda yaklaşık 5 bin kilometrekareye barışçıl bir şekilde geri döndük.Düşmanın kafasını ezmeseydik, bu topraklardan asla gönüllü olarak çıkmazdı. Düşman bu işgali devam ettirmek istedi ve tüm çirkin işleri bu amaca hizmet etti.

"TEK BİR AZERBAYCAN DEVLETİNDE HAYATLAR GÜZEL OLACAK"

Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Tek bir Azerbaycan devletinde hayatlar güzel olacak, sefaletten kurtulacaklar. Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler ve oraya mutlaka dönecek olan Azerbaycanlılar yeniden iyi komşuluk koşullarında yaşayacak.