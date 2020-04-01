Aliyev'den Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım'a

Kararda, "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin pekiştirilmesinde gösterdiği hususi hizmetler dolayısıyla Şamil Ayrım 'Dostluk Nişanı'yla taltif edilsin." ifadelerine yer verildi.

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