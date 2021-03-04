Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerini Zengezur koridorundan yararlanmaya davet etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur'dan geçecek ve Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Türkiye'yi birbirine bağlayacak yeni koridorun bölgede ulaşım alanında yeni fırsatlar yaratacağını belirterek, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkeleri bu koridordan yararlanmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, EİT 14'üncü Liderler Zirvesi'ne çevrim içi bağlantıyla katıldı.

Konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece savaş sırasında değil, genel olarak cumhurbaşkanlığı ve liderliği döneminde Azerbaycan'a sürekli destek verdiğini hatırlatan Aliyev, bu desteğin Azerbaycan'ın topraklarının kurtarılmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Aliyev, "Türkiye bizim kardeşimizdir. Türkiye bizim büyük müttefikimizdir. Azerbaycan halkı Türkiye gibi bir müttefiki olduğu için çok mutlu. Azerbaycan ve Türkiye halkları ve eminim dünyada pek çoğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye'yi dünyanın en önemli güç merkezlerinden biri haline gelmesinde değil, aynı zamanda bölgede güvenliğin sağlanmasındaki tarihi rolünün farkında. Türkiye, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında çok önemli rol oynuyor. Türkiye'nin güçlü olması Azerbaycan'ın ve diğer tüm müttefiklerin de güçlü olması demektir." ifadesini kullandı.

EİT'in dönem başkanlığı için Türkiye'ye teşekkür eden, yeni dönem başkanı Türkmenistan'a da başarılar dileyen Aliyev, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül- 10 Kasım 2020'de topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için yürüttükleri askeri operasyonlardan bahsetti.

Aliyev, savaş döneminde kendilerine destek gösteren başta Türkiye olmakla Pakistan ve Afganistan'a da teşekkür ederek, Ermenistan güçlerinin işgal döneminde gerçekleştirdiği yıkımları anlattı.

Ermenilerin camilerde domuz ve inek beslediğini söyleyen Aliyev, "Bu, tüm İslam dünyasına düşmanlıktır. Tüm Müslümanların duygularına hakaret eden Ermenistan'ın İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme girişimlerinin riyakarlıktan başka bir şey değildir." diye konuştu.

Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı şanlı zaferinden sonra sona erdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Biz şimdi gelecek hakkında düşünüyoruz. Bölgede barış ve istikrarı sağlamak için birçok ülkeyi birleştiren ulaştırma projelerini görüşmeye başladık. Azerbaycan, Türkiye ve İran, bölgede ulaşım projelerinin gerçekleştirilmesi konusunda ortak bir tutum sergiliyor. Ermenistan da normal davranırsa bu süreçten faydalanabilir. Azerbaycan tarihi toprağı olan Zengezur'dan geçecek ve Azerbaycan'ın ana karası ile ülkemizin ayrılmaz parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Türkiye'yi birbirine bağlayacak yeni koridorun bölgede ulaşım alanında yeni fırsatlar yaratacaktır. EİT üye ülkelerini Zengezur koridorundan yararlanmaya davet ediyoruz."