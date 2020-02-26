Aliyev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliyev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika

Aliyev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla kutladı.

Aliyev, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye'nin refahı için yaptığı çalışmalarda başarı ve sağlık diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gösterilen ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde, dün düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısının önemine de değinen liderler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğinden emin olduklarını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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