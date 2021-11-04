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Aliyev: "Ermenistan'a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik"Azerbaycan'da 8. Küresel Bakü Forumu başladı - Son Dakika

Aliyev: "Ermenistan'a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik"Azerbaycan'da 8. Küresel Bakü Forumu başladı

04.11.2021 15:37

- Aliyev: "Ermenistan'a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik" Azerbaycan'da 8. Küresel Bakü Forumu başladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8.

- Aliyev: " Ermenistan'a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik"

Azerbaycan'da 8. Küresel Bakü Forumu başladı

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8. Küresel Bakü Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamamız için Ermenistan'a bir dizi teklifte bulunduk. Savaştan bahsetmiyoruz, barıştan, gelecekten bahsediyoruz. Maalesef bu teklife henüz bir yanıt gelmedi" dedi.

Azerbaycan'da Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in himayesinde organize edilen 8. Küresel Bakü Forumu'nun bu yıl 8.si düzenleniyor. "Covid-19 sonrası dünya" başlığı altında düzenlenen Küresel Bakü Forumu'na Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Sefik Dzaferovic başta olmak üzer 40'tan fazla ülkeden üst düzey temsilciler, eski devlet ve hükümet başkanları, uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

"İşini kaybedenlere yardım için devlet bütçesinden 2.9 milyar dolarlık sosyal paket ayrıldı"

Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Aliyev, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin kısa sürede ender ve lider kurumlardan biri haline geldiğini belirterek Küresel Bakü Forum sayesinde gündemdeki acil konuları tartışmak için iyi bir fırsat oluştuğunu söyledi. Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının kontrol altında olduğunu vurgulayan Aliyev, "Kısıtlamaların yol açtığı zorlukları hafifletmek için ciddi önlemler aldık. 2020-2021 döneminde sosyal yardım paketleri oluşturduk. Kısıtlamalar nedeniyle işini kaybedenlere yardım için devlet bütçesinden 2,9 milyar dolarlık sosyal paket ayrıldı. Bu adımları atmaya devam edeceğiz. Çünkü tamamen yeni bir durumla karşı karşıya olan insanlara yardım etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Aşılama seviyesi oldukça yüksek"

Ağırlıklı olarak Sinovac ve Pfizer aşılarını kullandıklarını aktaran Aliyev, "Aşılama seviyesi oldukça yüksek. Bu bir devlet politikasıdır. Halkın bu konuda çok sorumlu olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Aşı gönüllük esasına dayalıdır. Herhangi bir aşı karşıtı kampanya görmüyoruz ya da buna karşı bir eğilim görmüyoruz. Azerbaycan halkı aşılamanın önemini anlıyor, bu da işimizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor" dedi.

"Azerbaycan toprak bütünlüğünü kendi sağlamasaydı Karabağ'la ilgili alınan kararlar önümüzdeki 27 yıl boyunca kağıt üzerinde kalacaktı"

Forumun katılımcılarına Ermenistan-Azerbaycan ihtilafın çözüldüğünü belirten Aliyev, "Azerbaycan ihtilafı kendisi çözdü. Azerbaycan, 1993 yılında kabul edilen ve Ermeni birliklerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından koşulsuz ve derhal geri çekilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi kararlarını bizzat kendisi uyguladı. Ne yazık ki 27 yıl boyunca bu kararlar kağıt üzerinde kaldı. Azerbaycan toprak bütünlüğünü geri getirmeseydi bu kararlar önümüzdeki 27 yıl boyunca kağıt üzerinde kalacaktı" şeklinde konuştu. Aliyev, "Uluslararası hukuk çerçevesine dayanarak, BM Sözleşmesi'nin 51. maddesine atıfta bulunarak savunma hakkımızı kullandık. Çünkü sadece BM Güvenlik Konseyi değil, diğer uluslararası kuruluşlar da Azerbaycan topraklarının işgali konusunda benzer karar ve kararlar almıştır" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan tarihi binaları, 67 camiden 65'ini ve tüm kamu binalarını tamamen yıktı. Bu barbarlığın ve vandallığın tezahürüdür"

Ermenistan'ın anlaşmayı imzalamasıyla savaşın sona erdiğini hatırlatan Aliyev, "Diğer işgal altındaki bölgelerden çekilme takvimi bize verildi. Azerbaycan halkı bu tarihi zaferi kutlayacak. İşgalden kurtarılan topraklar tamamen yok edildi. Hatta Ermenistan tüm tarihi binaları, 67 camiden 65'ini ve tüm kamu binalarını tamamen yıktı. Bu aslında barbarlığın ve vandallığın bir tezahürüdür" dedi.

"Ermenistan'a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik"

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaştan sonra çatışma sonrası bir döneme girildiğini vurgulayan Aliyev, "Bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamamız için Ermenistan'a bir dizi teklifte bulunduk. Savaştan bahsetmiyoruz, barıştan, gelecekten bahsediyoruz. Maalesef bu teklife henüz bir yanıt gelmedi" ifadelerini kullandı.

Hibrit formatta 2 gün devam edecek forumda canlı ve online olarak gerçekleştirilecek etkinliklere yaklaşık 300'e yakın davetli katılacak. Forum kapsamında "Covid-19 sonrası yeni dünya düzeni", "Yeni dünya ekonomisi", "Yeni dönem: barış, güvenlik ve insan hakları, "İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Küresel Enerji Talebini Karşılama", "Sağlık ve Aşılama", "Gıda ve gıda güvenliğinin teşviki", "Gençler konuşur, biz dinleriz", "Doğu Ortaklığı ve fırsatları" başlıklı paneller düzenlenecek. 6 Kasım'a kadar devam edecek Küresel Bakü Forumu'nda Avrupa Birliği, Balkanlar ve Güney Kafkasya'daki durum da dahil olmak üzere tartışmalar yapılacak.

Aliyev: Ermenistan'a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik Azerbaycan'da 8. Küresel Bakü Forumu başladı
Aliyev: Ermenistan'a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik Azerbaycan'da 8. Küresel Bakü Forumu başladı
Aliyev: Ermenistan'a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik Azerbaycan'da 8. Küresel Bakü Forumu başladı
Aliyev: Ermenistan'a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik Azerbaycan'da 8. Küresel Bakü Forumu başladı

İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Bakü, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliyev: 'Ermenistan'a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik'Azerbaycan'da 8. Küresel Bakü Forumu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliyev: "Ermenistan'a barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı teklif ettik"Azerbaycan'da 8. Küresel Bakü Forumu başladı - Son Dakika
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