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Aliyev: "Ermenistan barış anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin açıklamalarımızı görmezden geliyor" - Son Dakika

Aliyev: "Ermenistan barış anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin açıklamalarımızı görmezden geliyor"

25.06.2021 17:13
Aliyev:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Kafkasya'da çatışma sonrası durumdan barışçıl kalkınma ve iş birliğine geçmek istediklerini, Ermenistan hükümetinin ise barış anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin Azerbaycan'dan yapılan açıklamaları görmezden geldiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Kafkasya'da çatışma sonrası durumdan barışçıl kalkınma ve iş birliğine geçmek istediklerini, Ermenistan hükümetinin ise barış anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin Azerbaycan'dan yapılan açıklamaları görmezden geldiğini belirtti.

Aliyev, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ve Avrupa Birliği (AB) heyetini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, AB üyesi bakanların ziyaretinin AB'nin bölgesel meselelere katılımının iyi bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Aliyev, AB üyesi üç ülkenin Azerbaycan ziyaretinin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilaftan sonraki mevcut durumla ilgili olduğunu, bu yıl ve gelecek yıl çatışma sonrası duruma yönelik temel yaklaşımların geliştirileceğini düşündüğünü bildirdi.

Azerbaycan'ın bu konudaki tutumunun çok açık olduğunu vurgulayan Aliyev, "Biz, Güney Kafkasya'da çatışma sonrası durumdan barışçıl kalkınma ve iş birliğine geçmek istiyoruz. Maalesef Ermenistan hükümetinden böyle bir şey duymadık. Ermenistan hükümeti, barış anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin açıklamalarımızı görmezden geliyor." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Ermenistan'daki seçim öncesi durumun bu tür açıklamalar yapmaya elverişli olmaması ihtimali bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Fakat şimdi Ermenistan'daki seçimlerden sonra olumlu bir yanıt bekliyoruz. Ermenistan'daki temaslarınızda da bu konuyu görüşeceğinizi düşünüyorum. Çünkü Ermenistan ile barış anlaşmamız yoksa barış da yok demektir. Sadece iki ülke arasında değil, Güney Kafkasya'da da barış yok demektir. Barışa ve sürdürülebilir kalkınmaya, öngörüye, sıfır savaş riskine ihtiyacımız var, savaşa ihtiyacımız yok. Daha önce de savaşa ihtiyacımız yoktu."

Bu konunun AB ile aktif iş birliği yapabilecekleri alanlardan olduğunu ifade eden Aliyev, AB'nin bölgesel meselelere müdahil olduğunu göstermesinden memnuniyet duyduğunu, Güney Kafkasya'da barış, uzlaşma, kalkınma ve iş birliği amacına hizmet eden her türlü girişimi takdir ettiklerini bildirdi.

Aliyev, şimdi çatışma sonrası gelişme durumunda olduklarını vurgulayarak, "Dağlık Karabağ sorunu çözüldü. Bu konuda müzakere edilecek bir şey yok. 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri, bazı uluslararası politikacıların sunmaya çalıştığı gibi sadece bir ateşkes anlaşması değil. Bu belgeye bakan herkes, bunun sadece ateşkesle ilgili olmadığını, daha birçok konuyu ele aldığını görecektir. Çatışma sonrası durumu düşünmemiz gerekiyor. Biz sayfayı çevirmeye, ilerlemeye ve bölgesel istikrara katkıda bulunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu, üç bakan, bir özel elçi ve AB Dış İlişkiler Servisi çalışanlarının Azerbaycan ziyaretinin, mayısta Lizbon'da yapılan AB dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısında kararlaştırıldığını belirtti.

Aurescu, tarafların da mutabakatı olursa çatışma sonrası dönemde kalkınma süreçlerine dahil olmak için çabalarını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, bölgenin çatışma sonrası bir dönem yaşadığını belirterek, barış dönemine ve kalıcı barışçıl bir çözüme geçişin önemini vurguladı.

Schallenberg, AB'nin ekonomik alanı da dahil olmak üzere Güney Kafkasya'ya büyük ilgisinin olduğunu kaydetti.

Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ve Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, Azerbaycan'ın ardından Ermenistan ve Gürcistan'da da temaslarda bulunacak.

Aliyev: Ermenistan barış anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin açıklamalarımızı görmezden geliyor
Aliyev: Ermenistan barış anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin açıklamalarımızı görmezden geliyor

Güney Kafkasya, Azerbaycan, Ermenistan, Çatışma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aliyev: 'Ermenistan barış anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin açıklamalarımızı görmezden geliyor' - Son Dakika


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