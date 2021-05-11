- Aliyev: "Ermenistan'da Azerbaycan düşmanlığına artan bir eğilim olduğunu görüyoruz"- "Azerbaycan, bölgenin istikrarı için elinden geleni yapmaya... - Son Dakika

- Aliyev: "Ermenistan'da Azerbaycan düşmanlığına artan bir eğilim olduğunu görüyoruz"

"Azerbaycan, bölgenin istikrarı için elinden geleni yapmaya hazır"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede, Ermenistan'da Azerbaycan düşmanlığına artan bir eğilim olduğunu ve Rusya'nın Ermenistan'ı daha ihtiyatlı davranmaya çağırmasını umduğunu söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Lavrov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Putin ile hem ikili konular hem de bölgede yaşanan çatışma sonrasındaki süreç ile ilgili sürekli diyalog halinde olduğu kaydedildi.

"Azerbaycan, bölgenin istikrarı için elinden geleni yapmaya hazır"

Azerbaycan'ın bölgedeki güvenliği güçlendirmek, bölgenin istikrarı ve olabilecek çatışma riskini en aza indirmek için hazır olduğunu belirten Aliyev, "Kasım ayında savaşın sonuçlarına ilişkin açıklamada belirtildi ve bu yönde çok aktif çalışmalar yapılıyor. Bildiğiniz gibi Moskova, iki hafta önce Rusya-Azerbaycan hükümetler arası komisyonunun geniş bir ikili gündem üzerine bir toplantısına ve üç ülkenin Başbakan yardımcılarının üçlü bir toplantısına ev sahipliği yaptı. O toplantıda Ortak Bildirinin önemli bir maddesini yani ulaşım koridorlarının açılmasını uygulamak için önemli adımlar atıldı. Biz, demiryolu altyapısını ve karayolu altyapısını eski haline getirmek için aktif olarak çalışıyoruz. Belirli son tarihler belirledik ve yakın gelecekte bu projenin gerçekleşmesi için belirlediğimiz tarihe kadar çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.

"Azerbaycan, savaşta esir aldığı bütün Ermeni askerlerini iade etti"

Azerbaycan'ın insani konularda iyi niyet gösterdiğini vurgulayan Aliyev, çatışmaların sona ermesinden sonra, savaşta esir alınan bütün Ermeni askerlerini iade edildiğini söyledi. Aliyev, "Askeri operasyonun sona ermesinden sonraki bu 6 ay boyunca, barış güçleri ve Ermeni tarafının temsilcileriyle birlikte, kurtarılan topraklarda öldürülen yaklaşık bin 600 Ermeni askerin cesedini Ermeni tarafına teslim ettik. Karşılaştırma için, Birinci Karabağ Savaşı'ndan sonraki tüm işgal yıllarında, Ermeni tarafı bize kayıp Azerbaycan askerlerinin cesetlerini vermedi ve bu tür askerlerin sayısı yaklaşık 4 bin. Bildiğiniz gibi, olayların gelecekteki gelişiminin insani yönünü de dikkate alarak, Ermenistan'la işgalden kurtarılan topraklar arasında karayolu boyunca yerleşimler arasında engelsiz bağlantı sağlıyoruz. Bugün, otoyolun 20 km'den fazlasını Ermeniler tarafından kullanılıyor. Bu, Azerbaycan tarafının iyi niyetinin bir tezahürüdür. Rus tarafının önerisi ve Azerbaycan'ın rızasıyla, Rusya'daki onarım çalışmaları nedeniyle bir ay süreyle Rusya'dan Ermenistan'a Azerbaycan toprakları üzerinden gaz nakledildi. Bu, çatışma sonrası durumu normalleştirmeyi amaçlayan bir iyi niyet jesti" diye konuştu.

"Ermenistan'da Azerbaycan düşmanlığına artan bir eğilim var"

Ermenistan'daki artan Azerbaycan düşmanlığına değinen Aliyev, Ermenistan hükümeti ve muhalefetini birleştiren tek faktörün bu eğilim olduğunu ifade etti. İşgal sırasında evler, kamu binaları, dini anıtlar, 60'tan fazla cami, mezarlık ve diğerler yerlerin Ermeniler tarafından tahrip edildiğini belirten Aliyev, "Bu nedenle, Ermenistan'da çeşitli siyasi güçlerin uluslararası alanda tanınan Azerbaycan topraklarının bir kısmının yeniden işgal edilme ihtimaline ilişkin açıklamaları, intikam kokan ifadeler de dahil olmak üzere süreçler elbette çok tehlikelidir ve her şeyden önce Ermenistan için tehlikeli. Çünkü İkinci Karabağ Savaşı, bu nefret ve Azerbaycan düşmanlığı politikasının sonuçlarını açıkça göstermiştir. Bu nedenle, bölgedeki durumu normalleştirmek için stratejik ortağımız Rusya ile aktif olarak çalışmaya devam etmeyi umuyoruz. Askeri açıdan, durumun zaten normalleştiğini söyleyebiliriz, ancak siyasi, ekonomik, ulaşım ve gelecekteki etkileşimin diğer yönleri açısından elbette yapılacak çok şey var. Elbette, dostumuz, stratejik ortağımız ve komşumuz olan Rusya'nın ve bugün Azerbaycan topraklarında barışı koruma görevini üstlenen bir ülke olarak, gerilimi azaltmaya ve Ermeni tarafının daha ihtiyatlı davranmaya çağırmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov: "Sorunlara en yapıcı şekilde çözmeye yardımcı olmak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Aliyev'in Rusya Federasyonu'na yapacağı ziyareti dört gözle beklediklerini ifade eden Lavrov, "Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin anlaşmaların 9 Kasım'da üç ülke liderlerinin ortak açıklamalarına ve Ocak ayında Moskova'da yaptığınız yüz yüze görüşmenizin sonuçlarına uygun olarak uygulanmasını destekliyoruz. 11. barışı koruma birliğimiz, Rusya ve Ermenistan liderliğiyle bu ilişkilerde sizin tarafınızdan kararlaştırılan görevleri yerine getiriyor. Barış güçlerimizin rolünü takdir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizin de vurguladığınız gibi, çatışmanın askeri yönlerinin çözülmesini sağlamak için her şeyi yapacağız. Şimdi kalan ayrıntılarla uğraşmanız gerekiyor. Sınırlandırma ve sınırlandırma ile ilgili sorunlar var. Bu sorunların hepsi kolay değil ama hepsi çözülebilir. Askeri uzmanların, diplomatların katılımıyla karşılıklı olarak kabul edilebilir kararlar üzerinde anlaşabileceklerinden eminiz" dedi.

Lavrov, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları, bu ülkelerin liderleri tarafından kurulan bir çalışma grubunun parçası olarak, ülkedeki tüm ekonomik ve ulaştırma iletişimlerini eski haline getirme anlaşmasının pratik yönlerini gözden geçirmek için düzenli olarak bir araya geliyor. Bununla birlikte, tüm Güney Kafkasya devletlerinin ve komşularının çıkarları arasında bir denge kurma ihtiyacı göz önüne alındığında, yani önemi bölgesel çerçeveyi aşan potansiyel olarak ciddi bir ulaşım merkezi oluşturulursa, modern ve küresel ekonomide ve lojistik zincirde kendi ortak çıkarlarımızı önemli ölçüde güçlendirebiliriz" diye konuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile içtenlikle ilgilendiklerini belirten Lavrov, "Savaş esirleri, tarihi ve dini mirasın kötüye kullanılması gibi sorunlara en yapıcı şekilde çözmeye yardımcı olmak istiyoruz. Uluslararası kültürel mirasın korunmasından sorumlu bir kuruluş olarak UNESCO da bu çabalara katılmakla ilgilenmektedir. Bunun için gerekli koşulların oluşturulması için yardımcı olmağa hazırız. İki ülke Cumhurbaşkanları ile Ermenistan Başbakanı arasında varılan ve yapıcı sonuçlar sağlayan anlaşmaların uygulanmasına da katkıda bulunmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek.