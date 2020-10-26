Aliyev: "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?
26.10.2020 12:01
Aliyev: "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi.
Aliyev: " Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?
Ermenistan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aliyev: 'Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası? - Son Dakika
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