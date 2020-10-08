Aliyev: "Ermenistan işgal ettiği topraklardan ne kadar çabuk çıkarsa onlar için o kadar iyi olacak" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile devam eden çatışmalara yönelik yaptığı açıklamada, "Ermenistan yönetimine söylüyorum ki ne kadar çabuk işgal ettiğiniz topraklardan çıkarsanız sizin için o kadar iyi olacak" dedi.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almaya yönelik başlattığı operasyonlarına başarıyla devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile cephe hattında devam eden çatışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Bugüne kadar siviller arasında 30'a yakın şehitlerimiz var, kayıplarımız var. Bine yakın ev yıkıldı, Ermenistan ordusu bizim köylerimize saldırıyor. Her şey planlandığı gibi gidiyor ve hedeflenen görevler başarıyla devam edecek" şeklinde konuştu.

"Sivillere saldırmak, ateş açmak cinayet sayılır"

Sivillere, şehirlere ve enerji altyapılarına yönelik Ermenistan'ın saldırılarını acizlik olarak niteleyen Aliyev, "Sivillere saldırmak, ateş açmak, balistik roketlerle sivil şehirlere saldırmak cinayet sayılır. Savaş meydanında Ermenistan görüyor ki bizim önümüzde duramıyor, savaşı kaybediyor. Sivillere saldırıları bizi durduramaz. Terter şehrine her gün binden 2 bine kadar mermi düşüyor" dedi.

"Bizim bütün hedeflerimiz askeri hedeflerdir"

"Sorunumuz Ermeni halkıyla değil, yönetimiyle" diyen Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bizim davamız Ermeni halkıyla değil. Bizim davamız hak davasıdır. Azerbaycan hiçbir zaman sivil insanlara saldırmamıştır. Azerbaycan'da binlerce Ermeni yaşamaktadır, onlar bizim vatandaşımızdır. Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır. Bizim bütün hedeflerimiz askeri hedeflerdir" ifadelerini kullandı.

"Savaş suçu işlendiğine yönelik kanıtları topluyoruz"

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan savaş suçu işliyor. Savaş suçu işlendiğine dair kanıtları topluyoruz. Maalesef bundan önceki dönemde Azerbaycan ve halkımıza karşı bu savaş suçuna toplum sessiz kalmıştır. Hocalı katliamı dünyanın gözü önünde yapılmış bir katliamdır. Uluslararası toplum harekete geçmedi. İşgalcilerle toprak sahibini eş tutuyorlar. Bizim şehrimizi balistik roketlerle ateşe tutması askeri cinayettir" dedi.

"Karabağ Ermenistan'dır demek müzakereye son vermek demektir"

Çağrıların sadece ateşkes çağrıları olmaması gerektiğini belirten Aliyev, "Ermenistan'a yaptırımlar uygulanmalı. Yaptırımlar uygulansaydı bu sorunlar yaşanmazdı. Sözde değil, emelde. Ama maalesef bu olmadı. Bu süreç yaklaşık 30 yıl hiçbir şekilde sonuç vermedi. Artık manasını yitirmiştir" diye konuştu. Son dönemde Ermenistan'ın agresif hareketleriyle ve agresif sözlerle müzakere sürecine darbe vurduğunu vurgulayan Aliyev, "Karabağ Ermenistan'dır demek müzakereye son vermek demektir. Biz her zaman Minsk grubunu bir grup gibi kabul ederdik. Eş başkanlık eden ülkeler tarafsız kalmalıdır. Ermeni lobisi bu ülkelerde güçlüdür. Hükümetlerine de tesir etmektedir. Bu ülkelerdeki Ermeniler teşkilatlanmış ve Azerbaycan'a kara propaganda uygulamaktadır" ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Maalesef bu günlerde bazı ülkelerde taraf tutma halleri başladı. Buna göre biz sözümüzü söyledik. Hiçbir taraf tutulmamalıdır. Bu sorun için adımları atsınlar ve bu sorun kısa zamanda çözülsün, sonra da ateşkes ilan edilsin, uzun süreli barış olsun" dedi.

"Başka ülkelerin elinde alet olmadık, olmayacağız"

Azerbaycan'a karşı yürütülen kara propagandalara değinen Aliyev, "Bize karşı kara propagandanın birkaç sebebi var. Azerbaycan dünya çapında bağımsız siyaset yapmaktadır. Başka ülkelerin elinde alet olmadık, olmayacağız. Azerbaycan'ın gelişmelerine bakarsak Azerbaycan hak yolundadır. Azerbaycan bugün dünya çapında itibarlı bir ülke olarak tanınmaktadır. Bazı ülkeler Azerbaycan'a yukardan bakmaktadırlar. Ama buna izin vermedik. Bize olan baskıların nedenlerinden biri de bağımsız siyaset yapmamızdır. Kimsenin sözüyle durmuyoruz ve baş eğmiyoruz. Bu sorunlar başladığında hemen bize karşı kara propaganda başlatıp harekete geçtiler. Bize çamur atmaya çalıştılar" şeklinde konuştu.

"Kardeş Türkiye'nin medya mensuplarına teşekkür ediyorum"

Aliyev, "Uluslararası medya kurumları daha çok Ermenistan tarafını tutmakta ve yalan bilgiler yayıyorlar. Kardeş Türkiye'nin medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Bugünlerde tüm dünyaya savaşla ilgili gerçekleri aktarıyor. Canlı yayında bilgi veriyor. Bombalanmış şehirler, düşen füzeler. Türk medya kurumları tarafından verilen bilgiler dünyada bu çatışmalarda ilgili daha adaletli bilgi yaramasına hizmet gösteriyor" dedi.

Ermenistan'ın durdurulması gerektiğini söyleyen Aliyev, "İlk önce PKK kamplarının olduğu bilgisi elimizde vardı. Bazı yakın Orta Doğu ülkelerinden bazı teröristler Ermenistan'a geliyor. Ermenistan terörü dünyada meşhurdur. 1. Karabağ Savaşı döneminde bize karşı onlarca terör saldırıları düzenlenmiştir. Ermeni terörü dünyada meşhurdur. Dünya tarafından kabul edilmelidir" diye konuştu.

Aliyev, "3 eş başkan arasında Rusya tek ülkedir ki bizimle komşudur. Rusya ile bizim tarihi münasebetlerimiz var. Şimdiki dönemde Rusya'nın Ermenistan ve Azerbaycan'la ilişkileri geliştirilmiştir. Bir sorun yok. Bu olaylarda Rusya'nın tutumu sorumlu bir devlet gibidir. İran, Azerbaycan'ın hak işini destekledi. 1-2 gün önce İran'ın resmi yöneticileri açıklamalar yaptı, 'İnşallah son bulmalı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanmalı ve mülteciler öz topraklarına gitmelidir' denildi. Bu da adaletli bir tutumdur. ABD de Minsk grubunun eş başkanıdır. Trump ile bir temasım olmadı. Üst düzey yetkilileri fikirlerini bildirdi. İkili ilişkilerimiz olumlu gelişiyor. Tabi ki Amerika süper devlet gibi bu konuyla ilgili düşüncelerini dile getiriyor" diye konuştu.

Aliyev'den İHA ve SİHA'lara övgü

Ermenistan ile devam eden çatışmalarda kullanılan Türk yapımı İnsansız Hava araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarına (SİHA) da değinen İlham Aliyev, "Çok büyük fark oluşturdu. Dünyada birkaç ülke bu duruma maliktir. Türkiye de bunlardan biridir. Bu imkanların bizde olması bizim işimizi kolaylaştırmaktadır. Bizim insanlarımızın ve askerlerimizin hayatını kurtarmaktadır. Bunlar olmasaydı hemen o yukarıdan vurulan tanklar, toplar bizim için can kaybına yol açabilirdi" dedi.

"Hem bize avantaj sağlıyor, hem de can kaybını önlüyor"

İHA ve SİHA'ları işaret eden Aliyev, "Hem bize avantaj sağlıyor hem de can kaybını önlüyor. Onların teknolojileri mükemmeldir. Biz Ermenistan'dan farklı olarak Rusya'dan ve bazı ülkelerden silahlar alıyoruz. Ermenistan ise bu silahları ya krediyle de ya da bedavaya alıyor. Tabii bu kredi sadece sözde kalıyor, onların parasını geri ödemiyor. Türkiye silah sanayisi hızla gelişiyor. Gelecekte Türkiye silahlarıyla teçhizatımız daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bizim büyük servetimizdir"

Türkiye'nin Azerbaycan için kardeş ülke olduğunu ifade eden Aliyev, "Türkiye bayrağı bizim için Azerbaycan bayrağı kadar azizdir. Tabi ki bu çatışma zamanında Türkiye'nin net tavrı, Sayın Cumhurbaşkanı, benim kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, Azerbaycan'a gösterilen destek, Türkiye'den gelen destekler, 'Azerbaycan yalnız değil' sözleri, Türkiye ile olan muhabbeti daha da arttırdı. Türkiye kadar Azerbaycan'ı destekleyen ikinci ülke yoktur. Bizim büyük servetimizdir" diye konuştu.

Paşinyan'ın ilk başlarda olumlu tavır sergilediğini ama sonradan değiştiğini söyleyen Aliyev, "Bizim sözümüz imzamız kadar geçerlidir. Ama bize verilen sözler yalandı. Onun tarafından Karabağ Ermenistan'dır denmesi müzakerelere son noktayı koydu. Ondan sonra askeri provokasyonlar başladı. Temmuz ayında Tovuz'da, Ağustos'ta sabotaj grubu, geçtiğimiz ay da geniş çaplı saldırı. Ermenistan yönetimine söylüyorum ki ne kadar çabuk işgal ettiğiniz topraklardan çıkarsanız sizin için o kadar iyi olacak" diye konuştu. - BAKÜ