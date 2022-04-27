Aliyev, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili'yi kabul etti - Son Dakika
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Aliyev, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili'yi kabul etti

27.04.2022 14:25

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'yi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'yi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bakü'ye gelen Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiği belirtildi. Aliyev ve Darçiaşvili arasındaki gerçekleştirilen görüşmede, karşılıklı ilgi duyulan konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı atanmasından dolayı İlia Darçiaşvili'yi tebrik ederek, çalışmalarında başarılar dileyen Aliyev, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki mevcut ilişkilerin halkaların karşılıklı olarak birbirini desteklemesi ve dayanışma içinde olması gibi sağlam temeller üzerine kurulduğunu söyledi. Azerbaycan ile Gürcistan arasında son 30 yıl içindeki dostane ilişkilerin, bölgesel istikrar ve işbirliğindeki önemli bir faktör haline geldiğini kaydeden Aliyev, bu işbirliğinin özellikle ulaşım alanında yeni fırsatlar doğurduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Gürcistan'ın Güney Kafkasya'nın kalkınması konusunda ortak görüşlere sahip olduğunu ifade eden Aliyev, özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma sonrası dönemde, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan arasında üçlü işbirliği için iyi fırsatlar bulunduğunu kaydetti. Azerbaycan'ın bölgedeki işbirliği formatlarına hazır olduğunu vurgulayan Aliyev, Ermenistan'ın bölgede istikrar ve güvenliği sağlamanın tek yolunun bu olduğunu anlamasını umduğunu söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin selamlarını Aliyev'e ileten Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Aliyev'i Gürcistan'a davet etti. Bakü'de çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Darçiaşvili, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinde verdiği katkılardan dolayı Aliyev'e teşekkür eden Darçiaşvili, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

(Kamil Nadirli - İHA)

Aliyev, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili'yi kabul etti
Aliyev, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili'yi kabul etti
Aliyev, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili'yi kabul etti
Aliyev, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili'yi kabul etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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