- Aliyev, Maduro ile video konferans yoluyla görüştü

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'a gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile video konferans yoluyla görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela heyeti üyelerinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile video konferans yoluyla görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin video konferans formatında gerçekleştiği bildirilirken, görüşmede Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Azerbaycan'ı ziyaret etmesinin Azerbaycan ile Venezuela arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunun bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Azerbaycan'ı üçüncü kez ziyaret ettiğini belirten Maduro, Venezuela'nın Azerbaycan ile olan ilişkisine büyük önem verdiğini ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiğini ifade etti. Görüşmede, iki ülkenin Bağlantısızlar Hareketi başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşlar bünyesinde başarılı bir şekilde işbirliği yaptığı kaydedilerek, Venezüella'nın Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi'ndeki başkanlığının bir yıl daha uzatılmasına verdiği desteğe vurgu yapıldı.

Venezuela'nın Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde çözülmesine her zaman destek verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ihtilafın çözüldüğünü ve Azerbaycan'ın adaleti, uluslararası hukuku ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis ettiğini kaydetti. Aliyev, Azerbaycan ile Venezuela'nın her zaman birbirlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarını desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Görüşmede, ekonomik alanda işbirliğinin genişletilmesi ve iş çevreleri arasındaki işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekilerek, ortak yatırım projeleri, ortak girişimler kurulması gibi konuların müzakere edilmesinin büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Azerbaycan ile Venezuela'nın OPEC+ formatındaki başarılı faaliyetlerine vurgu yapan devlet başkanları ikili ilişkiler ve karşılıklı ilgi duyulan meselelerde görüş alışverişinde bulundu.