Aliyev'in "BM Genel Kurulu toplansın" önerisini 130 ülke kabul etti - Son Dakika

Aliyev'in "BM Genel Kurulu toplansın" önerisini 130 ülke kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) küresel mücadelenin konuşulacağı özel bir oturum düzenlemesi önerisinin 130'dan fazla ülke tarafından...

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) küresel mücadelenin konuşulacağı özel bir oturum düzenlemesi önerisinin 130'dan fazla ülke tarafından kabul edildiğini bildirdi.

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Hacıyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aliyev'in 4 Mayıs'ta düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi toplantısında BM Genel Kurulunun devlet ve hükümet başkanları düzeyinde özel bir oturum yapılması önerisi üzerine BM Genel Sekreteri'nin ülkelere başvuru yaptığını belirtti.

Kovid-19'la mücadele konusundaki küresel dayanışmanın yeterli olmadığını, ülkeler arasındaki fikir ayrılıklarının mücadeleye engel oluşturduğunu söyleyen Hacıyev, "130'dan fazla ülke Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisini kabul etti. Aliyev küresel dayanışma için böyle bir girişimde bulundu. Toplantının kısa zamanda organize edileceğini ümit ediyoruz. Dünyanın bir an önce sıkı iş birliği gerçekleştirmesi lazım." dedi.

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aliyev'in 'BM Genel Kurulu toplansın' önerisini 130 ülke kabul etti - Son Dakika

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