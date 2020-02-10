Aliyev'in partisi YAP mecliste yine birinci parti oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliyev'in partisi YAP mecliste yine birinci parti oldu - Son Dakika

Aliyev'in partisi YAP mecliste yine birinci parti oldu

6 saat önce

Azerbaycan'da erken parlamento seçimleri neticesinde resmi sonuçlara göre İlham Aliyev'in Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) mecliste yine birinci parti oldu.

Aliyev'in partisi YAP mecliste yine birinci parti oldu, System.String[]

Azerbaycan'da erken parlamento seçimleri neticesinde resmi sonuçlara göre İlham Aliyev'in Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) mecliste yine birinci parti oldu. Böylece son olarak mecliste YAP 70 koltukta, bağımsız 44 koltukta, diğer partiler ise 11 koltukta halkı temsil edecek.

Azerbaycan'da erken parlamento seçimleri sona erdi. Azerbeycan Merkezi Seçim Komitesi Başkanlığının resmi verilerine göre, İlham Aliyev'in Genel Başkanlığındaki YAP, parlamentoda şimdiye kadar 70, bağımsız 44, diğer partiler 11 milletvekili çıkardı. 2015'te yapılan parlamento seçimleri sonucunda YAP'ın 74 sandalyesi, bağımsız 39, diğer partilerin 12 koltuğu bulunuyordu.

AZERBAYCAN'DA SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı. Alivev'in kararının ardından Azerbaycan halkı için seçim süreci başladı. Seçimde farklı meslek gruplarından adaylar parlamentoda yer almak için mücadele etmek için başvurdu. Önceki seçimlere göre, daha fazla genç aday seçime katıldı. Muhalif görüşlü ve bağımsız adaylar arasında da gençler çoğunlukta yer aldı. 9 Şubat 2020'de Azerbaycan erken parlamento seçiminde 19 siyasi parti adaylarını belirledi ancak bin 314 adaydan yüzde 84'ü seçime bağımsız girdi. Öte yandan seçimi yaklaşık 66 bin yerli, 850 yabancı gözlemci de izledi. Türkiye'nin YSK Başkanı Muharrem Akkaya da seçimleri Azerbaycan'da takip etti. Seçim yasakları 8 Şubat 2020 tarihinde yerel saatle 08.00 itibariyle başlamıştı. Bu yasaklar seçim işlemlerinin sona ermesiyle 9 Şubat 2020 tarihinde saat 19.00'da kalktı.

Azerbaycan parlamentosunda 125 koltuk için bin 314 aday yarıştı. Oy verme işlemleri için 5 bin 573 seçim sandığı kuruldu. Oy verme bölgelerinden 4 tanesi tamamen Ermenistan işgali altında 3 bölgenin de kısmen işgal altında olduğu toplamda 7 bölge yer aldı. İşgal altındaki 7 bölge için de seçim noktaları kuruldu. Ancak bu seçim noktaları, işgal bölgeleri dışında 4 oy sandığı şeklinde bulunduruldu.

(İrfan Çalışkan - Kamil Nadirli/İHA)

İlham Aliyev, Parlamento, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: Fenerbahçe maçımız ertelenebilir Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli'nin klip çekimine koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:53:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliyev'in partisi YAP mecliste yine birinci parti oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]