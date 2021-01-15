Aliyev'in Şuşa gezisinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafları dikkat çekti - Son Dakika

Aliyev'in Şuşa gezisinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafları dikkat çekti
15.01.2021 19:47
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine ziyaretinde yol üzerinde bulunan Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları dikkat çekti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine ziyaretinde yol üzerinde bulunan Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları dikkat çekti.
Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın cep telefonu ile kayıt ederek İnstagram hesabından paylaştığı görüntülerde aracı İlham Aliyev'in kullandığı görülüyor.
Aliyev görüntülerde, geçtikleri bölgenin Hocalı İli'nin Sığınak köyü olduğunu belirterek, yol kenarındaki binalardan birine asılan Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla bölgede yol yapımı gerçekleştiren Türk şirketinin flamasını gösteriyor.
İlham Aliyev, yolun diğer kenarında yer alan kendisi ile Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek, "iki kardeş" ifadelerini kullanıyor.
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