Aliyev, işgalden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret etti. Aliyev, "Ermenileri destekleyenler onların ne vahşilikler yaptıklarını gelip görsünler" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da bulunan Şuşa kentini ziyaret etti. Aliyev'in eşi Aliyeva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aliyev ve kızları Aliyev'a ile birlikte işgalden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret ettiklerini belirtti. Aliyeva'nın paylaştığı görüntüde konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa şehrine gidiş için inşa aşamasında olan "Zafer Yolu" karayoluyla geldiklerini belirterek, Şuşa'ya yeniden gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Vagif'in türbesinin restore edilerek eski haline getirileceğini ve bugünden itibaren restorasyon çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Şuşa şehrini inşa eden Penah Ali Han'ın sarayını ziyaret eden Aliyev, sarayın Ermeniler tarafından harabeye çevrildiğini aktardı.

"Sanki buradan vahşi bir kabile gelip geçmiş"

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Burası tarihi anıttı. Ermeniler topraklarımızı işgal etti, vatandaşlarımızı buradan kovmuş ve tarihi anıtlarımızı yerle bir ederek vahşilik ve barbarlık etmişlerdir. Onları destekleyenler onların ne yaptıklarını gelip görsünler. Sanki buradan vahşi bir kabile gelip geçmiş" ifadelerini kullandı.

Aliyev daha sonra Şuşa şehrinde eskiden otel olarak kullanılan Karabağ Oteli'ni ve resim galerisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Aliyev, Ermenilerin Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan devletinin bütçesiyle Şuşa şehrinde inşa ettiği binaları kullandığını belirterek, "Ermeniler Azerbaycanlıların evlerinde yaşadılar. Ermeniler Şuşa'yı kendilerininmiş gibi tanıtmak istediler. Ancak burada her zaman Azerbaycanlılar yaşadı. Buradaki binaların çoğu zamanını doldurmuş. Bu binalarda incelemelerde bulunmak lazım. Şuşa gibi tabiatı olan bir şehri bu hale getirmek vahşilikten başka bir şey değil" dedi.

Aliyev ayrıca, Şuşa'daki Daşaltı köyünü de ziyaret etti. - BAKÜ