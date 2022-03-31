Aliyev: "Mümkün olan en kısa sürede Ermenistan'la barış anlaşması imzalamalıyız" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mümkün olan en kısa sürede Ermenistan'la barış anlaşması imzalamaları gerektiğini belirterek "Toprak bütünlüğünün ve uluslararası sınırların dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınması ve ardından sınırların belirlenmesi temelinde Kafkasya'ya barışın geleceğini düşünüyorum." dedi.

Aliyev, Güney Kafkasya turu kapsamında Azerbaycan'a gelen Polonya Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Zbigniew Rau'yu kabul etti.

Görüşmede, Ermenistan'la normalleşme sürecinden bahseden Aliyev, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in girişimiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yeni bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Aliyev, "Bu görüşmenin verimli olacağını umuyorum. Daha önce birkaç görüşme gerçekleştirdik ve biz barışa doğru ilerlemeliyiz, mümkün olan en kısa sürede Ermenistan'la barış anlaşması imzalamalıyız. Azerbaycan, bunun için ana prensiplerini takdim etti." ifadesini kullandı.

Karabağ sorununun bittiğini, şimdi de Azerbaycan'la Ermenistan ilişkilerini düzenlemenin zamanının geldiğini belirten Aliyev, "Ermenistan yetkililerinden belirli mesajlar alıyoruz. Yakın zamanda bana verilen bilgiye göre, onlar bizim teklifimizi kabul edilebilir buluyorlar. Bu çok iyi bir haber ve umarım Brüksel'deki toplantıda bu konu netleşir." diye konuştu.

"Kafkasya'ya barışın geleceğini düşünüyorum"

Aliyev, barış için Ermenistan'a sundukları 5 ilkenin uluslararası hukuk normlarını ve iyi uluslararası davranışı yansıttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni bir şey icat etmedik. Bütün bu ilkeler, herhangi ülkeler arasındaki devletler arası ilişkilerin temel ilkeleridir. Toprak bütünlüğünün ve uluslararası sınırların dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınması ve ardından sınırların belirlenmesi temelinde, Kafkasya'ya barışın geleceğini düşünüyorum. Bizim isteğimiz budur. Güney Kafkasya'daki üç ülke arasında aktif iş birliği potansiyeli görüyoruz ve bu sadece bu ülkeler için değil daha geniş bölge için önemli olacaktır. Tabii ki tüm bu konuların çok dikkatli ve zamanında ele alınması gerekiyor."

Ermenilerin 30 yıllık işgal döneminde Azerbaycan topraklarında yaptığı yıkımlar ve bölgedeki mayın sorunu konusunda Rau'yu bilgilendiren Aliyev, 1. Karabağ Savaşı'nda 4 bin Azerbaycanlının kaybolduğunu ve kendilerinden şimdiye kadar haber alınamadığını anlattı.

Rau da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normale dönmesini umduklarını belirterek, çözüme giden mevcut aşamanın çok iyimser göründüğünü söyledi.

AGİT Dönem Başkanı Rau, bu süreçlerin Kafkasya bölgesi ile Orta ve Doğu Avrupa için çok sevindirici olduğunu ve gelecek için yeni fırsatlar yarattığını kaydetti.