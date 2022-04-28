Aliyev, NATO Genel Sekreteri'nin Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Kolomina'yı kabul etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Kolomina'yı kabul etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Kolomina, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'ye gelen Kolomina'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiği belirtildi.

Aliyev ve Kolomina arasındaki gerçekleştirilen görüşmede, Azerbaycan-NATO işbirliğinin geleceği ile ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Görüşmede, Aliyev'in geçen yılın sonunda NATO Karargahına yaptığı ziyaret ve Stoltenberg ile yaptığı görüşmenin yanı sıra Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmaya dikkat çekilerek, Azerbaycan'ın Afganistan'daki NATO Kararlı Destek Misyonu'na katılımı ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma sonrası dönemde, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi süreci, enerji güvenliği, bölgesel güvenlik ve Azerbaycan-NATO işbirliğinin geleceği ile ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

(Kamil Nadirli - İHA)