Aliyev, NATO Genel Sekreteri'nin Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Kolomina'yı kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Aliyev, NATO Genel Sekreteri'nin Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Kolomina'yı kabul etti

28.04.2022 18:11

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Kolomina'yı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Kolomina'yı kabul etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Kolomina, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'ye gelen Kolomina'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiği belirtildi.

Aliyev ve Kolomina arasındaki gerçekleştirilen görüşmede, Azerbaycan-NATO işbirliğinin geleceği ile ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Görüşmede, Aliyev'in geçen yılın sonunda NATO Karargahına yaptığı ziyaret ve Stoltenberg ile yaptığı görüşmenin yanı sıra Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmaya dikkat çekilerek, Azerbaycan'ın Afganistan'daki NATO Kararlı Destek Misyonu'na katılımı ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma sonrası dönemde, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi süreci, enerji güvenliği, bölgesel güvenlik ve Azerbaycan-NATO işbirliğinin geleceği ile ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

(Kamil Nadirli - İHA)

YORUMLAR
500
BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'da Borodyanka, Buça ve İrpin'i ziyaret etti BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'da Borodyanka, Buça ve İrpin'i ziyaret etti Aliyev, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili'yi kabul etti Aliyev, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili'yi kabul etti

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliyev, NATO Genel Sekreteri'nin Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Kolomina'yı kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Liverpool, Jurgen Klopp'la sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!
18:41 Ramazan bayramı nedeniyle cezaevlerinde açık görüşler 3-8 tarihlerinde gerçekleşecek
18:38 Alkol masasında Kadir Gecesi kutlaması yapan çalışanları hakkında Pegasus açıklama yaptı: Gerekli aksiyonlar alınacak
18:23 Türkiye ile Ermenistan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek
18:22 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
18:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
18:17 Dünyanın en büyük mavi elması rekor fiyata satıldı!
18:08 Galatasaray camiasında başkanlık seçimi iptal mi edilecek?
18:07 İngiliz basını, 41 sivili öldüren Esed rejiminin katliamına ait görüntüleri paylaştı
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 19:05:09. #1.12#
SON DAKİKA: Aliyev, NATO Genel Sekreteri'nin Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Kolomina'yı kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement