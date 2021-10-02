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Aliyev: "Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım""Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler... - Son Dakika

Aliyev: "Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım""Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler...

02.10.2021 13:36

- Aliyev: "Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım" "Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istiyoruz" "Türkiye ve Rusya'nın bölgenin istikrarı için olumlu katkıları oldu" Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan ile her...

- Aliyev: "Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım"

"Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istiyoruz"

"Türkiye ve Rusya'nın bölgenin istikrarı için olumlu katkıları oldu"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonraki süreçle ilgili İspanyol medyasına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istediklerini belirtti. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcıları düzeyinde "ilişkilerin kurulması için iş birliği" formatı kurulduğunu belirten Aliyev, "Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme savaşın sona ermesinden bu yana ilk kez yapıldı. Bakanımız tarafından bana verilen bilgiye göre toplantının yapıcı olduğunu düşünüyorum. Savaştan sonra düşüncemiz değişmedi. Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istiyoruz. Ayrıca Ermenistan ile gelecekteki bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzu da ifade ettik. Tüm bu girişimler defalarca yapıldı" şeklinde konuştu.

"Türkiye ve Rusya'nın bölgenin istikrarı için olumlu katkıları oldu"

Türkiye ve Rusya'nın, Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın iki komşusu olarak istikrar, güvenlik ve gelecekteki kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığını düşündüğünü vurgulayan Aliyev, "Bildiğiniz gibi iki ülkenin Cumhurbaşkanları (Erdoğan-Putin) geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Diğer konuların yanı sıra Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki durumu da ele aldılar. Her iki ülkenin rolünü çok olumlu, istikrar sağlayıcı bir rol olarak değerlendiriyoruz. Kanımca bu, yeni bölgesel iş birliğinin özüdür" diye konuştu.

"Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak üçlü bir formatta Paşinyan ile toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Aliyev, "Paşinyan hazır olduğu her an, onunla konuşmaya hazırım. Ben müzakerelere açığım ve savaşın bittiğine ve o sayfanın kapandığına dair iyi bir işaret olabileceğini düşünüyorum. Bu çok önemli. Çünkü Ermeni siyasetinde intikam alma girişimlerini, gelecekte tarihi ve uluslararası hukuk temelinde tanınan topraklarımızın geri alınmak için yaptıkları planları halen görüyor ve duyuyoruz" dedi.

"Sadece bu yıl işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 1.3 milyar dolar ayırdık"

Vatandaşların Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelere dönmesinin önündeki en büyük engelin mayınlar olduğunu ifade eden Aliyev, "Alanlar mayınlardan temizlenmedikçe insanları geri getiremeyeceğiz ve hayatlarını tehlikeye atamayız" dedi. Aliyev, "Birçok kez söylediğim gibi bu durumda asıl rakibimiz zaman. Mayın temizleme işini kendimiz yapıyoruz. Mayın Temizleme Ajansımızın kadrosunu arttırdık. Bu sürece katılan askerlerimizin sayısı da arttırılmıştır. Ancak bu zaman alıyor. Diğer taraftan da sivil nüfus için yerleşim yerleri, kasabalar ve köyler inşa etmeye başladık bile. Tüm şehirler için planlar hazırlıyoruz. Sonra bunu köyler için yapacağız. Sadece bu yıl kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 1.3 milyar dolar ayırdık" ifadelerini kullandı.

Aliyev: Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler...
Aliyev: Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler...
Aliyev: Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler...
Aliyev: Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler...

İlham Aliyev, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliyev: 'Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım''Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliyev: "Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım""Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler... - Son Dakika
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