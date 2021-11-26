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Aliyev, Putin ve Paşinyan'la görüşmek üzere Soçi'ye vardı - Son Dakika

Aliyev, Putin ve Paşinyan'la görüşmek üzere Soçi'ye vardı

26.11.2021 12:17

- Aliyev, Putin ve Paşinyan'la görüşmek üzere Soçi'ye vardı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmek üzere Rusya'nın Soçi şehrine geldi.

- Aliyev, Putin ve Paşinyan'la görüşmek üzere Soçi'ye vardı

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmek üzere Rusya'nın Soçi şehrine geldi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimiyle bugün Soçi'de bir araya geleceği duyurulmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Putin'in davetlisi olarak Rusya'nın Soçi kentine geldiği açıklandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından, Aliyev, Putin ve Paşinyan'ın katılımıyla üçlü görüşmeye geçilecek.

Görüşmede, Karabağ'da istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl bir yaşamın tesisi için atılacak adımların ele alınacağı kaydedilmişti.

Aliyev, Putin ve Paşinyan'la görüşmek üzere Soçi'ye vardı
Aliyev, Putin ve Paşinyan'la görüşmek üzere Soçi'ye vardı
Aliyev, Putin ve Paşinyan'la görüşmek üzere Soçi'ye vardı

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, İlham Aliyev, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliyev, Putin ve Paşinyan'la görüşmek üzere Soçi'ye vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliyev, Putin ve Paşinyan'la görüşmek üzere Soçi'ye vardı - Son Dakika
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