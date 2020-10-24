Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil - Son Dakika

Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil

24.10.2020 20:10

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün silah temin ettiği ülkeleri tek tek saydı. En çok silahı Rusya'dan aldıklarını söyleyen Aliyev; Türkiye, İsrail, Ukrayna, Belarus ve İran yapımı silahlar satın aldığını da sözlerine ekledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin silah tedarik ettiği ülkelere açıklık getirdi.

Le Figaro'ya konuşan Aliyev, birçok ülkeden silah satın aldıklarına vurgu yaparak "Birçok ülkeden silah alıyoruz, ancak bunların çoğu Türkiye ve İsrail'den değil, Rusya'dan da satın alınıyor" dedi. Aliyev, Azerbaycan'ın Ukrayna, Belarus ve İran yapımı silahlar satın aldığını da sözlerine ekledi.

Aliyev ayrıca, Ermenistan'ın Rus silahlarını ücretsiz olarak aldığını belirtti.

ALİYEV ATEŞKES ŞARTINI AÇIKLADI

Aliyev ayrıca, Ermeni tarafının ateşe son vermesi durumunda Azeri ordusunun Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlerini durduracağını söyledi. Aliyev, "Biz bugün askeri faaliyetleri durdurmaya hazırız. 10 Ekim'de Moskova'da yapılan görüşmeler sırasında bunu söyledim. Tek gereken, Ermenistan'ın ateşe son vermesi. Bunun ardından diplomatlar devreye girecek" dedi.

Azerbaycan'ın AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, Fransa ve ABD tarafından belirlenen çözüm ilkelerini kabul ettiğini ve Ermenistan'ın da bunları kabul etmesi gerektiğini kaydeden Aliyev, bunun gerçekleşmesi halinde müzakere masasına döneceklerinin altını çizdi.

"PAŞİNYAN, BARIŞ SÜRECİNİ YOK ETTİ"

Azerbaycan lideri, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görevi devraldıktan sonra kışkırtıcı açıklamalar ve askeri provokasyonlarla barış sürecini yok ettiğini de vurguladı.

Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil

İlham Aliyev, Türkiye, Rusya, Silah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil - Son Dakika Dünya

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