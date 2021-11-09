Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım başkanlığındaki bir heyeti kabul etti. Görüşmede, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın kazandığı zaferin önemine değinilirken, Türkiye'nin ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletvekillerinin savaşın ilk günlerinden itibaren Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi desteğe dikkat çekildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım başkanlığındaki temsilci heyetini kabul ettiği ifade edildi. Taraflar arasında gerçekleşen görüşmede Başkan Ayrım, kendisi ve heyet adına Cumhurbaşkanı Aliyev'i ve Azerbaycan halkının tarihi Zafer Günü'nü kutlayarak, en iyi dileklerini iletti. Aliyev ise, Ayrım'ın tebrik ve iyi dilekleri için kendisine teşekkür etti. Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin önemine değinilen görüşmede, Azerbaycan'ın kazandığı zaferin tüm Türk dünyası tarafından büyük bir sevinçle karşılandığı kaydedildi. Türkiye'nin, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletvekillerinin savaşın ilk günlerinden itibaren Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi destek özellikle vurgulandı. Taraflar, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, parlamentolar arası işbirliği de dahil olmak üzere her alanda güçlenmeye ve genişlemeye devam edeceğine olan güvenlerini dile getirdi. Kabulde, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da hazır bulundu.

(Kamil Nadirli/İHA)