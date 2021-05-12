- Aliyev ve eşi "Harıbülbül" Müzik Festivaline katılmak için Şuşa'ya gitti - Son Dakika

- Aliyev ve eşi "Harıbülbül" Müzik Festivaline katılmak için Şuşa'ya gitti

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile "Harıbülbül" Müzik Festivaline katılmak üzere Şuşa'ya gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eşi Mehriban Aliyeva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile "Harıbülbül" Müzik Festivaline katılmak üzere Şuşa'ya gittiklerini açıkladı. Mihriban Aliyeva paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili kardeşlerim. Bugünün önemli bir gün olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. "Harıbülbül" müzik festivali, Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edilen kadim memleketimiz Şuşa'da yeniden canlanıyor. Yıllar süren hasretin ardından efsanevi Cıdır Ovası'nda Azerbaycan muğam müziği yeniden icra edilecek. Karabağ ziyaretimizin görüntülerini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"Azerbaycan halkı bu kadim Azerbaycan topraklarında sonsuza kadar yaşayacak".

Aliyeva'nın paylaştığı görüntüde konuşan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şuşa'ya gidiyoruz. Şuşa'da 'Haribulbul' müzik festivali yapılacak. Dediğim gibi, uzun bir aradan sonra bu yıl Mayıs ayında Haribulbul müzik festivali yapılacak. Yol boyunca Azerbaycan'ın şirin köşelerinden biri olan Hocavend bölgesine geldik. Burada, doğanın koynunda ince belli bardakta çay içiyoruz. Tıpkı Cıdır Ovası'nda çay içtiğimiz gibi şimdi de Hocavend'de çay içiyoruz. ve Azerbaycan halkı bu kadim Azerbaycan topraklarında sonsuza kadar yaşayacak. Yaşasın Azerbaycan halkı, yaşasın Azerbaycan" ifadelerini kullandı.