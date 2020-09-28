Aliyev ve Macron Azerbaycan-Ermenistan arasındaki durumu görüştü - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında devam eden çatışmalar ele alındı.

Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron görüşmede, ülkesinin Ermenistan ile Azerbaycan temas hattındaki silahlı çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirerek anlaşmazlığın müzakere yoluyla çözülmesinin önemini vurguladı.

Aliyev ise Ermenistan'ın müzakere sürecini bilinçli olarak bozduğunu ifade ederek Ermenistan yönetiminin "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" açıklamasının görüşmelere ciddi bir darbe vurduğunu dile getirdi. Azerbaycan'a karşı yürütülen ve devam eden askeri provokasyonla ilgili olayların gidişatına dikkat çeken Aliyev, 27 Eylül'de Azerbaycan mevzilerine yapılan ağır top atışı sonucu sivillerin ve askerlerin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Aliyev, karşılık olarak Azerbaycan ordusunun cephe hattında başarılı şekilde karşı saldırılar başlattığını belirtti. Aliyev, yaşanan olaylardan Ermenistan'ın sorumlu olduğunu dile getirdi.

Telefon görüşmesinde iki liderin diplomatik kanallar aracılığıyla temas kurma konusunda anlaştığı ifade edildi.

(İHA)