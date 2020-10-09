Aliyev ve Macron, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili mevcut durumu görüştü - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili mevcut durumu ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Macron'un Aliyev'i telefonla aradığı bildirildi.

Görüşmede, Fransa ve Azerbaycan liderleri Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili mevcut durumu müzakere etti.