Aliyev ve Paşinyan Davos'ta Görüştü
33 dakika önce
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsviçre'nin Davos kasabasında gayriresmi olarak bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ile Ermenistan
Başbakanı Nikol Paşinyan, İsviçre
'nin Davos kasabasında gayriresmi olarak bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Paşinyan, 49. Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için bulundukları Davos'ta görüştü.
Görüşmede, Dağlık Karabağ
sorununun çözüm sürecindeki mevcut durum müzakere edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:42 Kaynak: AA
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