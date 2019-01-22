Son Dakika Haberleri: Aliyev ve Paşinyan Davos'ta Görüştü

Aliyev ve Paşinyan Davos'ta Görüştü

33 dakika önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsviçre'nin Davos kasabasında gayriresmi olarak bir araya geldi.

Aliyev ve Paşinyan Davos'ta Görüştü, System.String[]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsviçre'nin Davos kasabasında gayriresmi olarak bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Paşinyan, 49. Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için bulundukları Davos'ta görüştü.

Görüşmede, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecindeki mevcut durum müzakere edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:42 Kaynak: AA

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