Aliyev ve Paşinyan yeniden Brüksel'de bir araya gelecek - Son Dakika
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Aliyev ve Paşinyan yeniden Brüksel'de bir araya gelecek

30.03.2022 21:29
Aliyev ve Paşinyan yeniden Brüksel'de bir araya gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantı için buluşacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantı için buluşacak.

AB Konseyince, üç liderin görüşeceği toplantının 6 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Liderler, son olarak 14 Aralık 2022'de yine Brüksel'de bir araya gelmişti. Michel, Paşinyan ve Aliyev ile önce ayrı ayrı daha sonra üçlü akşam yemeğinde görüşmüştü. Basına kapalı görüşmeler hakkında açıklama yapılmamıştı.

Aliyev ve Paşinyan, daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti.

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Avrupa Birliği, İlham Aliyev, AB Konseyi, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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