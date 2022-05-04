Aliyev: "Zengilan'daki Dost Agropark projesi örnek olacak" - Son Dakika
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Aliyev: "Zengilan'daki Dost Agropark projesi örnek olacak"

04.05.2022 21:20
Aliyev: "Zengilan'daki Dost Agropark projesi örnek olacak"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temelini attıkları, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıların ortak projesi olan Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nün işgalden kurtarılan diğer bölgelerde kurulacak tarım parkları için örnek olacağını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temelini attıkları, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıların ortak projesi olan Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nün işgalden kurtarılan diğer bölgelerde kurulacak tarım parkları için örnek olacağını söyledi.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtarılan Zengilan iline özel temsilci olarak atadığı Vahit Hacıyev ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

Ermenilerin Zengilan'da büyük yıkım gerçekleştirdiğini, bir tek sağlam yerleşim birimi bırakmadığını hatırlatan Aliyev, işgalden kurtarılan diğer bölgeler gibi Zengilan'ı da yeniden inşa edeceklerini bildirdi.

Aliyev, Zengilan'ın göçmenlerin yakın gelecekte geri dönecekleri il olduğunu, buradaki Ağalı köyünün yeniden kurulduğunu belirtti.

Zengilan'da hayata geçirilen altyapı projelerinden bahseden Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde tarımla ilgili büyük planlarının olduğunu kaydetti.

Aliyev, "Kurtarılan bölgelerdeki ilk tarım parkı da Zengilan'da kuruluyor. Geçen yıl kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile 'Dost Agropark' isimli tarım parkının temelini attık. Bu parkın faaliyetleri hakkında kısa süre önce bilgilendirildim. Her şey plana göre gittiği için çok mutluyum. Bu ilk ve örnek bir tarım parkı olacak. Zengilan'da istihdam ve ekonominin başlıca unsurlarından birinin tarım olması gerektiğini düşünüyorum. Dost Agropark örneğinde kurtarılan tüm bölgelerde oluşturulacak manzarayı görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Altın madenlerini yasa dışı işletenler tazminat ödeyecek

Ermenilerin işgal döneminde Zengilan ve diğer illerdeki altın madenlerini işlettiğini, buradan elde edilen altınların yurt dışında satıldığını dile getiren Aliyev, şöyle devam etti:

"Biz şimdi yasal süreç başlattık. Hiçbir suç yanıtsız kalmayacak. Biz zararları hesaplıyoruz. Uluslararası mahkemelere başvurmak için hazırlık yapıyoruz. Altın yataklarının yabancı vatandaşlar ayrıca Ermeni asıllı yabancı vatandaşlar tarafından yasa dışı işletilmesi onlara pahalıya mal olacak. Onların isimlerini biliyoruz. Biz onları dünyanın önünde ifşa edeceğiz ve bize tazminat ödeyecekler. Verdikleri zararı mutlaka karşılayacaklar."

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cumhurbaşkanı, DOST Partisi, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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