Alize Ocean Racing, okyanus yarışı Transquadra'nın ilk etabını ikinci bitirdi

Okyanus yarışı Transquadra'ya katılan ilk yüzde yüz Türk takımı olan Alize Ocean Racing, dünyanın en zorlu yelken yarışlarından biri olarak gösterilen organizasyonun ilk etabını ikinci sırada tamamladı.

13 Ağustos 2021'de Marsilya Limanı'ndan yarışa start veren Alize Ocean Racing, startta bir miktar zaman kaybetse de parkur boyunca yüksek tempoyla seyrederek tarihi bir başarı yakaladı. Su üstünde rüzgarsızlıkla fırtına şartları arasında her seviyeyi deneyimleyen ekip ayrıca yorucu şartlar ve uykusuzlukla da mücadele etti. Tüm bu şartları başarıyla yöneten Alize Ocean Racing, 10 gün içerisinde Madeira'ya ulaştı ve ilk etabı ikinci sırada bitiren tekne oldu.

"Çok mutlu ve gururluyuz"

Alize Ocean Racing üyeleri Tolga Ekrem Pamir ve Sinan Sümer, finişin ardından duygularını şu şekilde ifade ettiler:

"Transquadra'nın ilk etabı olan Marsilya - Madeira aşamasında aldığımız sonuçtan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu tip yarışlara katılmak bile bir gurur kaynağı iken ilk etabı ikinci sırada bitiren tekne olmak muazzam bir başarı oldu. Destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu sonuç, yarışın ikinci etabı için bize büyük bir motivasyon kaynağı olacak."

Alize Ocean Racing'in de yer alacağı Transquadra ikinci etabı, 29 Ocak-19 Şubat 2021 tarihleri arasında Madeira - Martinik arasında koşulacak. - İSTANBUL