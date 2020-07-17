ALJ Finans'tan ikinci el otoda birinci kalite kredi imkanı - Son Dakika

ALJ Finans'tan ikinci el otoda birinci kalite kredi imkanı

ALJ Finans, özellikle ikinci el araçlara talebin arttığı bu dönemde, geniş anlaşmalı satıcı ağı ile yüzde 1,09'dan başlayan faiz oranlarıyla 15 yaşa kadar araçlar için hem showroomlardan hem de dijital platformlardan başvuru imkanı sunuyor.

ALJ Finans, özellikle ikinci el araçlara talebin arttığı bu dönemde, geniş anlaşmalı satıcı ağı ile yüzde 1,09'dan başlayan faiz oranlarıyla 15 yaşa kadar araçlar için hem showroomlardan hem de dijital platformlardan başvuru imkanı sunuyor.

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Firma açıklamasına göre, ALJ Finans tüm dünyada koronavirüs riski nedeniyle yaşanan zor günlerin ardından, yeni normale dönme sürecinde otomobil sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sunuyor.

ALJ Finans, yeni normale geçişle birlikte araç değiştirme, araç kiralama veya toplu taşıma yerine kendi araçlarını kullanmak isteyen müşterileri için "KredimOL" web ve mobil uygulamasından 48 aya varan vadelerde, uygun ödeme koşullarıyla dijital taşıt kredisi hizmeti sunuyor. KredimOL sayesinde yeni veya ikinci el otomobil sahibi olmak isteyenler, ne kadar kredi alabileceklerini ücretsiz olarak öğrenebiliyor, hızlı ve kolay bir şekilde kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Kredisi onaylanmış ve araçlarını teslim alacak müşteriler, e-sözleşme uygulaması sayesinde, kredi sözleşmelerini ve krediyle ilgili dokümanların büyük bir bölümünü, mobil cihazları üzerinden elektronik ortamda inceleyerek onaylayabiliyor. Kredi sonrası işlemlerini ise yine KredimOL Mobil uygulamasından ve aljfinans.com.tr'deki Online İşlemlerden takip edebiliyorlar. Taksit ödemeleri için de anlaşmalı bankaların internet şubelerini kullanarak evlerinden çıkmadan ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak, "Pandeminin hızının yavaşladığı bu günlerde seçkin kurumsal galeriler ve satış noktalarıyla iş birliklerimizi artırdık. Amacımız daha fazla kişiyi ALJ Finans kredisi ile tanıştırmak. Sunduğumuz hızlı ve kolay kredi hizmeti sayesinde iş ortaklarımızın araç tedarik süreçlerine yardımcı oluyor ve finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Müşterilerimize kampanyalı faiz oranları sunmanın yanı sıra, bütçelerine uygun ödeme planları tasarlıyoruz. Haziran ayında başlayan normalleşme süreciyle yeni ve ikinci el otomotiv piyasasının hareketlendiğini görüyoruz, bu sayede otomotiv finansman sektörünün de ivmeleneceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ALJ Finans'tan ikinci el otoda birinci kalite kredi imkanı - Son Dakika Ekonomi
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