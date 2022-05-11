Aljazeera çalışanları, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
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Aljazeera çalışanları, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti

11.05.2022 13:50
Aljazeera çalışanları, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti

Katar merkezli Aljazeera televizyonu çalışanları, kanalın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesi üzerine Doha'daki merkez binada protesto düzenledi.

Katar merkezli Aljazeera televizyonu çalışanları, kanalın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesi üzerine Doha'daki merkez binada protesto düzenledi.

Aljazeera'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, stüdyoda bir araya gelen onlarca kanal çalışanı, Ebu Akile'nin fotoğraflarını taşıdı.

Paylaşılan videoda kanalın tecrübeli sunucusu Abdussamed Nasır, arkadaşlarının kasten öldürüldüğünü belirten bir kınama mesajı okudu.

Aljazeera televizyonunun sosyal medya hesaplarından olaya ilişkin yapılan açıklamada, Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinden İsrail hükümeti sorumlu tutulmuş ve "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi." ifadelerine yer verilmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yaralanan gazeteci Ali es-Sumudi de İsrail güçlerinin gazetecileri "doğrudan ve kasıtlı" olarak hedef aldığını söylemişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Ebu Akile'nin Filistin'de İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirmesini "devlet himayesinde yapılan İsrail terörü" olarak nitelemişti.

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Protesto, Filistin, İsrail, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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