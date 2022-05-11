Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi protesto edildi (2) - Son Dakika
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Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi protesto edildi (2)

11.05.2022 22:42

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina beldesinde, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto eden Filistinlilerle İsrail güçleri arasında yaşanan arbedede 5 kişi yaralandı, 6 Filistinli de gözaltına alındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina beldesinde, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto eden Filistinlilerle İsrail güçleri arasında yaşanan arbedede 5 kişi yaralandı, 6 Filistinli de gözaltına alındı.

Beyt Hanina beldesinde Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Ebu Akile'nin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini protesto eden Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Beyt Hanina'da ekiplerimiz işgal güçleriyle çatışması sonucu yaralanan 5 kişiye müdahale etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve yaralılar arasında yaralı bir kişiye ilk müdahaleyi yapan bir sağlık görevlisinin de bulunduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre de İsrail güçleri protesto sırasında 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi protesto edildi (2)
Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi protesto edildi (2)
Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi protesto edildi (2)
Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi protesto edildi (2)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi protesto edildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi protesto edildi (2) - Son Dakika
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