Aljazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi - Son Dakika
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Aljazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi

11.05.2022 19:49

Görüntü Dökümü: Ebu Akile'nin fotoğraflarının Aljazeera televizyonu binasındaki ekrana yansıtılması Aljazeera televizyonu ofisi binasına asılan siyah bayraktan detay Aljazeera televizyonu ofisi önünde toplananlardan detaylar Ebu Akile'nin fotoğraflarının taşınması Toplanan kalabalığın slogan...

Görüntü Dökümü:

Ebu Akile'nin fotoğraflarının Aljazeera televizyonu binasındaki ekrana yansıtılması

Aljazeera televizyonu ofisi binasına asılan siyah bayraktan detay

Aljazeera televizyonu ofisi önünde toplananlardan detaylar

Ebu Akile'nin fotoğraflarının taşınması

Toplanan kalabalığın slogan atması RAMALLAH - İsrail askerlerinin bu sabah gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Aljazeera televizyonu ofisi önünde gösteri düzenlendi.

Aljazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi
Aljazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi
Aljazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi
Aljazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi

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İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli, Gazze'de toprağa verildi İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli, Gazze'de toprağa verildi Son dakika haber! İsrail'in öldürdüğü Aljazeera muhabiri Ebu Akile için tören düzenlendi Son dakika haber! İsrail'in öldürdüğü Aljazeera muhabiri Ebu Akile için tören düzenlendi

Batı Şeria, İsrail, Slogan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aljazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi - Son Dakika


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