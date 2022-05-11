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Ebu Akile'nin fotoğraflarının Aljazeera televizyonu binasındaki ekrana yansıtılması
Aljazeera televizyonu ofisi binasına asılan siyah bayraktan detay
Aljazeera televizyonu ofisi önünde toplananlardan detaylar
Ebu Akile'nin fotoğraflarının taşınması
Toplanan kalabalığın slogan atması RAMALLAH - İsrail askerlerinin bu sabah gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Aljazeera televizyonu ofisi önünde gösteri düzenlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aljazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi - Son Dakika