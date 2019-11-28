Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan "Gayrimenkul'ün Büyük Buluşması-RE360" ile ilgili bilgi veren Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "Hedefimiz MIPIM Türkiye'nin yapılması. 2020 ya da 2021'de MIPIM Türkiye'nin burada da aynı İngiltere ve Hong Kong'da yapıldığı gibi yapılabilmesi" dedi.



Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközar, 10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul'da üçüncüsü gerçekleştirilecek olan "Gayrimenkul'ün Büyük Buluşması-RE360" öncesi değerlendirmelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ve MIPIM'in stratejik ortaklığında üçüncüsü düzenlenecek olan RE360'ta sektörün meselelerinin ele alınacağını söyleyen Aközer, kritik gelişmelerin yorumlandığı ve yeni döneme dair değerlendirmelerin alındığı bir etkinlik olacağını ifade etti.



"Hedefimiz MIPIM Türkiye'nin yapılması"



RE 360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması etkinliğinde sektörün tüm sorunlarının konuşulacağını ifade eden Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "10-11 Aralık'ta yapacağımız RE360 Gayri Menkulün Büyük Buluşması. Aslında yola çıkışımızı biliyorsunuz. MIPIM Fuarının Alkaş olarak Türkiye temsilcisiyiz. MIPIM Fuarı'nın uluslararası başka ülkelerde de daha küçük MIPIM'ler yapılıyor. Biz de MIPIM Türkiye'yi yapabilmek adına, aslında RE360 Konferansı ile gayrimenkulü bir araya getiriyoruz. Hedefimiz MIPIM Türkiye'nin yapılması. 2020 ya da 2021'de MIPIM Türkiye'nin burada da aynı İngiltere ve Hong Kong'da yapıldığı gibi yapılabilmesi. Hedefimiz bu yıl bine yakın katılımcı ile oradaki gayrimenkulün tüm paydaşlarının bir araya gelmesi. Aslında hepimizin ortak akılla Türkiye'nin lokomotif sektörü olan gayrimenkul sektörünün ilerlemesine, vizyonunun gelişmesine, uluslararası platformlarla tanışmasını hedefliyoruz" diye konuştu.



"Konularımızı seçerken hem lokal hem de global konulardan bahsettik"



"RE360 iki günlük konferans gibi görünse de sektörün paydaşları ile bir araya geldiği için iş birliği de ortaya çıkıyor" diyerek konuşmasına devam eden Aközer, "Sektördekilerin birbirleri ile tanışması, o iş birliğine, ortak akıla hizmet etmesi çok önemli. Bu yıl da konularımızı seçerken hem lokal hem de global konulardan bahsettik. Dünyadaki ilk 50 düşünür arasında Mr. Anders etkinliğimize katılacak. Biraz da uçuk kaçık bir konuşmacımız. Türkiye'de ve dünyadaki teknolojinin aslında beyinlerimizi nasıl formatlayacağını ve teknolojiyi bugün görmezden gelen firmaların gerçekten geride kalacağını çok çarpıcı bir şekilde aktaracak" şeklinde konuştu.



"Sektör faizlerin düşmesi ile biraz daha ivme kazandı"



Son üç ay da gayrimenkul sektörünün pozitif şekilde gittiğini ifade ederek konuşmasını sürdüren Aközer, "Geçen gün yine bir toplantıdaydım. Sektör paydaşları ve sektör firmalarıyla. Sektör bu faizlerin düşmesi ile biraz daha ivme kazandı. Biz de hazır bu ivmeyi kazanmışken birbirleri ile tekrar iletişime geçebilsinler, öğrenebileceklerimizi öğrenelim, bazı başarı ve başarısızlık hikayelerini dinleyelim ki daha hızlı yol alabilelim. Burada önemli olan o birlikte daha doğru pazarlamamız gerektiğini, yani hem İstanbul hem Türkiye adına elimizdeki potansiyeli dışarıya aktarırken çok daha güçlü markalaşma çok daha güçlü pazarlama yoluna gitmemizin altını çizeceğiz. Bu sene DEİK ile bir iş birliğimiz var. 20 STK organizasyonumuzu destekliyor. Bunların arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da var. 20 STK'nın desteklediği, gayrimenkulün patronlarının, sektör paydaşlarının katıldığı bir konferansta hem bilgi olacak, hem birbirimiz arasındaki iş birliği olacak. Bu sene Kıbrıs'tan bir heyetimiz olacak. Afrika'dan bir konuşmacımız gelecek. DEİK ile olan iş birliklerimizde uluslararası katılımcı konusunda bu sene ilk adımı attık. Önümüzde de uzun bir yol var ve o uzun yolda da amacımız uluslararası yatırımcı gözüyle de Türkiye algısını aslında daha da ileriye götürmek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL