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ALKAYIŞ'tan AGC'ye Ziyaret - Son Dakika

ALKAYIŞ'tan AGC'ye Ziyaret

30.07.2021 08:16
ALKAYIŞ'tan AGC'ye Ziyaret, System.String[]

AK Parti merkez ilçe başkanı Mustafa ALKAYIŞ'tan Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret esnasında ALKAYIŞ:

"Bugün kendimizi sizden dinlemeye geldik. Neticede bu yoğun temponun içinde olabilecek gözden kaçmaları, önerilerinizi dinlemekten mutlu oluruz. Çünkü AK Parti gece gündüz demeden ilimizin ve insanlarımızın huzuru ve mutluluğu için çaba gösteriyor. Durmak yok, yola devam. Uzun bir süredir planlanan hastane kavşak yapım işi ve 2,25 kilometrelik Çelikhan Bağlantı Yolu ihalesi bugün itibariyle yapıldı.

Ayrıca çok uzun yılların sorunu ve beklentisi olan Gerger yolunun da sözleşmesi bugün itibariyle imzalandı. Yolun yapımına başlanıyor." dedi.

DİŞKAYA ise "Özellikle Narince-Gerger yolunun başlanmasına çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca hastane kavşağı ve Çelikhan bağlantı yolunun ihalesinin yapılmasından dolayı da aracılığınızla Ahmet AYDIN Bey başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

AK Parti, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ALKAYIŞ'tan AGC'ye Ziyaret - Son Dakika


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