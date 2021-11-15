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Son Dakika | Alkazar Sineması, "Hope Alkazar" adıyla yeniden sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Son Dakika | Alkazar Sineması, "Hope Alkazar" adıyla yeniden sanatseverlerle buluştu

15.11.2021 21:06

Son dakika gündem haberi... Beyoğlu'nun sembol mekanlarından Alkazar Sineması, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin son gününde "Hope Alkazar" adıyla kapılarını yeniden sanatseverlere açtı.

Beyoğlu'nun sembol mekanlarından Alkazar Sineması, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin son gününde "Hope Alkazar" adıyla kapılarını yeniden sanatseverlere açtı.

Restorasyona maddi destek sağlayan Hışım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım'ın da katıldığı açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Alkazar Sineması'nın 100 yıllık geçmişine atıfta bulunarak, restorasyonun ardından çok güzel bir yapı ortaya çıktığını söyledi.

Binanın dijital bir sanat eseriyle açıldığının altını çizen Demircan, "(Alkazar Sineması) Kendisi ile iftihar ettiğimiz, Refik Anadol ile güzel bir başlangıç yaptı. Teknoloji ama bambaşka bir anlayışla eskinin içine yeni bir bakış açısı koymaya çalıştı. Bugün içinde bulunduğumuz sergi, burada 1940'lardan kapanıncaya kadar gösterilmiş 150 filmden kareler bulunduruyor. O karelerin altında, burada yaşanmış duygularımızı, kültürümüzü, sinemamıza ait güzellikleri yeni bir sanatla, dijital sanatla, herkesin hoşlanacağı bir hale getirdi." dedi.

Demircan, Hope Alkazar binasındaki durumu "sanatın içinde sanat" olarak değerlendirerek, şu bilgileri verdi:

"Dolayısıyla hem sinema kültürümüze dikkat çekiyor hem de milyonlarca kareyi, böyle akıllı bir yöntemle hepimizin ilgisine, beğenisine sunuyor. İşte buna tam da 'Kökü mazide ati' diyoruz yani kökü geçmişte gelecek. Zaten kültür ve sanat da böyle bir şey değil mi? Kültür, bizi biz yapan geçmiştir. Sanat da ondan aldığımız ilhamla günü yaşamak, yeni düşünceler, yeni yaklaşımlar üreterek vizyon katmak ve bize hitap eden yaklaşımları ortaya koymaktır. Kültür ve sanat zaten tam da budur."

Refik Anadol'un "Alkazar'ın Rüyası" eseri ziyarete açıldı

"Alkazar Rüyası" isimli interaktif enstalasyonu binada sergilenen ünlü sanatçı Refik Anadol ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserini Nike Türkiye'nin katkılarıyla hazırladığını söyleyerek, "Alkazar Sineması'nın tarihi belleğini temsilen 1947-2010 yılları arasında bu sinemada, bu salonda oynamış 150'ye yakın filmin, yapay zekadan geçerek tekrar 3 boyutlu şekilde izleyiciyle buluşmasıdır. Dünyada ilk defa bu kadar büyük sayıda verinin, sinema eserinin yapay zekadan geçerek bir performansa dönüşmesinin hikayesi aslında. Toplumsal hafızada çok kıymetli bir yeri olan, hem Türk sinemasının hem de mekansal hafızası önemli olan bu yapının, bir nevi yapay zekayla restorasyonu gibi de düşünebiliriz." diye konuştu.

Anadol, eserin iki bölümden oluştuğunu dile getirerek, şunları söyledi:

İlk bölümde yapay zeka ağlarından her film tek tek okunarak anlaşılıyor. Sonra da yapay zeka, bir rüya görüyor. İkinci aşamada ise izleyici aynı zamanda eş zamanlı yapay zeka algoritmasıyla, izleyicinin hareketini, yönünü, hızını anlayarak, izleyiciyi ışıkla bir pigmente dönüştürüyor. Özellikle bu yapının herkese açık olması, toplumsal alanda bir sanat eseri olması, Türkiye ve dünyada ilk defa yapılıyor olması, benim için çok heyecanlı ve gurur duyduğum bir anı oldu. Bundan 10 sene önce yine İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nda dünyada ve Türkiye'deki ilk veri heykelini yapmıştım. 10 sene sonra tekrar aynı yerde böyle yeni bir fikri yeniden hayata geçirdiğim için çok mutlu ve gururluyum."

Sosyal iyilik amacını merkezine alan HOPE Alkazar, "Hareketin Sahnesi" temasıyla açıldı. Genç sanatçı Esra Gülmen ile başarılı sporcu Cedi Osman'ın da yer alacağı yapıda, Nike sporcularının geleceğin atletlerine ilham verecek atölyeler düzenlemesi planlanıyor.

Son Dakika | Alkazar Sineması, Hope Alkazar adıyla yeniden sanatseverlerle buluştu
Son Dakika | Alkazar Sineması, Hope Alkazar adıyla yeniden sanatseverlerle buluştu
Son Dakika | Alkazar Sineması, Hope Alkazar adıyla yeniden sanatseverlerle buluştu
Son Dakika | Alkazar Sineması, Hope Alkazar adıyla yeniden sanatseverlerle buluştu

Refik Anadol, Beyoğlu, Türkiye, Rüya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Alkazar Sineması, 'Hope Alkazar' adıyla yeniden sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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