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Alkim Kimya'dan yeni yatırım kararı

11 dakika önce

Alkim Kimya, potasyum sülfat gübresi üretecek.

Alkim Kimya'dan yeni yatırım kararı, System.String[]

Alkim Kimya, potasyum sülfat gübresi üretecek. 18 aylık yatırım sürecinin sonunda, 2021 yılı içerisinde ilk ürünün alınması hedefleniyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:24 
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