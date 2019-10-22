Alkim Kimya'dan yeni yatırım kararı
11 dakika önce
Alkim Kimya, potasyum sülfat gübresi üretecek.
Alkim Kimya, potasyum sülfat gübresi üretecek. 18 aylık yatırım sürecinin sonunda, 2021 yılı içerisinde ilk ürünün alınması hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:24
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