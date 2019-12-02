Alkin: 4. çeyrekte daha iyi bir büyüme bekliyorum

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, IMF, OECD ve Dünya Bankası'nın ekim ayına kadar daralma beklediği Türkiye ekonomisinin yılı yüzde 0 ile yüzde 0.5 arasında bir büyümeyle tamamlayabileceğini söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. Temmuz- Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte ekonominin yüzde 0.9 büyüdüğünü hatırlatan Prof. Dr. Alkin "Yüzde 0.9 çok şaşırtıcı bir rakam sayılmaz. Benim için sürpriz olmadı. Ama yüzde 1 ve üzerinde büyüme bekleyenler de vardı ki bence yüzde 1 yüksek bir beklentiydi. Neye dayanarak bunu bekliyorlardı bir türlü anlayamadım. Sağlıklı bir öngörü ve isabetli tahmin için biraz çarşı pazar dolaşmak lazım" dedi.

"EKONOMİ YILLIK YÜZDE 0-0.5 ARASI BÜYÜR"

Üçüncü çeyrekte daha kötü sonuçlarla karşılaşılmamasını baz etkisine bağlayan Prof. Dr. Alkin,"Bir önceki yıl çıkan kötü rakamlar nedeniyle 2019 yılının bu döneminde baz etkisiyle daha iyi verilerle karşılaşacağımızı söylüyorduk ki nitekim öyle oldu. Bu olumlu eğilim devam ederse Türkiye'de yıllık yüzde 0 civarında büyüme gerçekleşmiş olacak. Dördüncü çeyrekte daha iyi bir büyüme rakamı bekliyoruz. Bence böylece Türkiye 2019 yılını yüzde 0 ile yüzde 0.5 arasında bir büyümeyle kapatacak. Yüzde 0.5'in üzerinde bir yıllık büyüme benim için sürpriz olur ama böylesi bir durum olursa sevinirim tabii ki" diye konuştu.

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR YANILDI"

Prof. Dr. Emre Alkin, yılın ilk 10 ayı süresince OECD, Dünya Bankası ve IMF'nin Türkiye ekonomisinde 2019'da yüzde 2.5 gibi ciddi bir daralma öngördüklerini hatırlatarak "Ama ben öngörülerin yanlış olduğunu söylüyordum. Çünkü karış karış ülkeyi dolaşıyorum ve yaptığımız tüm ortak akıl toplantılarından aldığımız bilgilerin, edindiğimiz izlenimlerin de katkısıyla gördük ki Türkiye ekonomisi yılı yüzde 2.5'lik bir daralmayla değil, yüzde 0 veya çok küçük de olsa pozitif bir büyümeyle tamamlayacaktı" ifadelerini kullandı.

"IMF, OECD RAPORLARI ALGIMIZI BOZDU"

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve OECD'nin Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini ekim ayında düzelttiklerini anlatan Prof. Dr. Alkin, "Ama çok geç oldu. Hatta bu gecikme nedeniyle Türkiye'nin algısı da bozuldu. Aslında Türkiye biraz da bu kurumların rapor yayınlama takviminin azizliğine uğramış oldu. Yani ülke algısı o gecikmeye takıldı kaldı. Oysa biz bu durumu yılbaşından bu yana anlatıyorduk" dedi.