Alkin: MB'nin faizde itidalli davranacağını düşünüyorum - Son Dakika

Alkin: MB'nin faizde itidalli davranacağını düşünüyorum

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası'nın son enflasyon verilerine bakarak faizler konusunda itidalli davranmasını beklediğini belirterek, "Beklentim şu yönde, Merkez Bankası Başkanı ve ekibinin mantıklı konuşan uzmanlara kulak verdiğini ve buradan hareketle mayıs ayı toplantısında...

Alkin: MB'nin faizde itidalli davranacağını düşünüyorum, System.String[]
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası'nın son enflasyon verilerine bakarak faizler konusunda itidalli davranmasını beklediğini belirterek, "Beklentim şu yönde, Merkez Bankası Başkanı ve ekibinin mantıklı konuşan uzmanlara kulak verdiğini ve buradan hareketle mayıs ayı toplantısında en fazla 50 baz puan bir indirim yapacağını söyleyebilirim" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) mayıs ayında yüzde 1.36 arttığını açıkladı. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Mayıs 2020 dönemi tüketici fiyat artışı verilerini değerlendirdi. Her ay enflasyon oranı açıklanmadan önce İstanbul Ticaret Odasının (İTO) rakamlarını incelediğini ifade eden Alkin, "Bunun nedeni İTO rakamlarıyla TÜİK rakamlarının uzun dönemde genellikle paralellik arz etmesi ve ben TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerinin iyi mi kötü mü olacağını, İTO perakende fiyatları verilerinden anlarım" diye konuştu.

İTO tarafından açıklanan mayıs ayı rakamlarının yüzde 2'nin üzerinde çıktığını hatırlatan Alkin, "İTO verilerinden hareketle TÜİK tüketici fiyatları enflasyonunun yüzde 0.7'den düşük gelmesini ihtimal dışı bulup inşallah yüzde 1.5'in üzerinde gelmez demiştim. Korktuğum şey başımıza gelmedi." dedi. Çekirdek enflasyon düşmedikçe TÜFE artışını kalıcı şekilde düşürmenin imkansız olduğuna işaret eden Prof. Dr. Emre Alkin, gıda fiyatlarının mutedil bir artış gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi;

"Mevsimsellikten arındırılmış yani her ay satın almaya mecbur olduğumuz mal ve hizmetlerin yükseliş içinde olması bundan sonra dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü Merkez Bankası enflasyon hedefini geçen ay yüzde 7.4'e indirdiğini açıklamıştı. Şu anki rakamlara bakılırsa bu hedefin tutması için yılın kalan aylarında enflasyonun yüzde 0.4'ten yüksek gelmemesi gerekiyor. Bu zor ama imkansız değil. Unutmayalım herhangi bir ayda yüzde 0.40'tan daha yüksek bir rakam gelirse sonraki bir ya da iki ayda negatif enflasyon gelmesi gerekir ki hedef tutsun."

"50 BAZ PUAN İNDİRİM YAPACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

Enflasyon hedefinin tutmasının faizler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, şöyle konuştu:

"Peki neden bu kadar önemli enflasyon hedefi? Çünkü Merkez Bankası faiz indirimlerini bu hedef doğrultusunda gerçekleştiriyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları, yıl sonu hedefinden bir sapma tehlikesini ortaya koyuyor. Dolayısıyla Merkez Bankasının bundan sonraki faiz indirimleri eğer piyasa beklentisi doğrultusunda 'itidalli' şekilde yapılmazsa, piyasalarda bozulmaya yol açabilir. Beklentim şu yönde, Merkez Bankası Başkanı ve ekibinin mantıklı konuşan uzmanlara kulak verdiğini ve buradan hareketle mayıs ayı toplantısında en fazla 50 baz puan bir indirim yapacağını söyleyebilirim. Merkez Bankasının bundan sonraki adımları her zaman bir öncekine göre daha rasyonel olmak zorunda. Bunu da yapacaklarını düşünüyorum."


- İstanbul
Merkez Bankası, Emre Alkin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 01:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Alkin: MB'nin faizde itidalli davranacağını düşünüyorum - Son Dakika Ekonomi

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